Časová tieseň a neznalosť protokolu: Čo mohli urobiť belasí inak?

Už tri kluby majú rovnaký problém - pre koronavírus v mužstve neodohrali svoje pohárové duely. Okrem dvoch kosovských sa to týka aj slovenského majstra.

Bratislavský Slovan je od soboty doma, až na dvoch svojich s pozitívnym testom, ktorí nesmeli z Faerských ostrovov odcestovať, a čaká na verdikt UEFA. Vedenie klubu tvrdí, že urobilo všetko pre to, aby sa zápas 1. predkola Ligy majstrov proti KÍ Klaksvík odohral. Čo však mohli belasí urobiť inak, o tom sme sa porozprávali so športovým lekárom a antidopingovým komisárom UEFA Pavlom Malovičom (68).

? V špecifickej dobe sa stretávame so situáciami, o akých sa nám nesnívalo. Sem patrí aj odysea Slovana na Faerských ostrovoch... Myslíte si, že belasí urobili naozaj všetko, čo bolo treba?

- Ako sa ukázalo, nie. Slovan mal po prvej infomácii o pozitívnych testoch v klube pristúpiť k izolácii a okamžitému opätovnému pretestovaniu, ktoré by odhalilo aj iných nakazených. Tak, aby leteli len ľudia s dvoma negatívnymi testami, čo vyžaduje reglement UEFA. Ak sa to dozvedeli v nedeľu, mali si v pondelok dať urobiť retesty, ktoré sú hotové za štyri hodiny a neponáhľať sa tak s odletom...

? Bol rýchly odlet tým najhorším krokom?

- Ako sa ukazuje, tak áno. Keby si počkali na výsledok, zistili by, že problém mal len jeden člen realizačného tímu. Toho by nechali doma a všetko by bolo o. k. Veď ako vieme, hráči boli všetci negatívni.

? Fanúšikovia nechápu najmä to, že zákony usporiadateľskej krajiny majú prednosť pred predpismi UEFA...

- UEFA rešpektuje nariadenia jednotlivých štátov. Faerské ostrovy majú veľmi dobré štatistiky a ich koronavírusové nariadenia sú o to striktnejšie. Ale pokiaľ vláda niečo nariadi, musí to rešpektovať aj UEFA.

? Čo by ste odkázali zástupcom slovenského futbalu v Európskej lige UEFA, ktorí sa na cesty za súpermi vydajú tento týždeň?

- Vydať na cestu by sa mali vtedy, keď sú stopercentne presvedčení, že na palube lietadla nie sú pozitívne osoby. Preto by mali byť futbalisti v absolútnej izolácii najmenej dva dni a mať za sebou dvojité testovanie. Až potom by som urobil káder a vydal sa na cestu. Potom by som chcel záruku od prepravcu, že klimatické zariadenie v lietadle, do ktorého nastúpim, má antivírusové pôsobenie. Nehovoriac o tých bežných veciach, ktoré nás korona naučila - dodržiavanie hygienických štandardov a nosenie rúšok. Musíme si všetci uvedomiť, že na Slovensku máme naozaj druhú vlnu nákazy.

Tri rady pre trio v EL

Prípad majstrovského Slovana je poučný aj pre trojicu zástupcov slovenského futbalu v tohtotýždňových dueloch Euroligy UEFA - Žilinu, Ružomberok a Dunajskú Stredu. Všetkých totiž čakajú cesty za súpermi... Ružomberok zamieri do Švajčiarska za Servette Ženeva, Žilina do Walesu za The New Saints a Dunajská na Island za FH Hafnarfjördur. Súboje 1. predkola sú na programe vo štvrtok 27. augusta. Na čo by si mali dať pozor predtým, ako sa vydajú do dejísk svojich duelov, zhrnul dr. Malovič do troch bodov:

1. mať výsledky testov nie staršie ako 12 hodín,

2. absolútne izolovať celý tím aspoň na dva dni,

3. preveriť si, či má lietadlo antivírusové pôsobenie v klimatizácii.

UEFA rozhodne dnes o osude belasých

Nádej zomiera posledná. Skalní Slovana veria v zázrak, no čas ide proti nim. UEFA predložila prípad Slovana Bratislava na ihrisku KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov svojej kontrolnej, etickej a disciplinárnej komisii a tá rozhodne o ďalšom postupe. Verdikt by mal byť známy dnes. Či skôr musí byť známy, lebo kalendár je plný...

Nanič predpis

Ten, ktorý UEFA nazvala veľkolepo Return to Play, má, ako sa ukazuje, mnoho trhlín, na ktoré sa kluby naozaj nedokážu stopercentne pripraviť. To, čo platí v jednej krajine, je v tej druhej zakázané.

Proti Slovanu

UEFA nemá pre termínovú tieseň veľa možností na určenie nového času a miesta zápasu. Uvedomuje si však určite, že tento verdikt bude precedensom pre celú súťaž v koronavírusovej dobe.

Ten hovorí jasne, že hráči musia mať pred nastúpením na zápas dva negatívne testy na COVID-19, jeden tri dni pred duelom a druhý deň pred zápasom.