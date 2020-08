Praskali kosti: Slovenského futbalistu odviezli z trávnika so zlomeným predkolením!

Druholigové futbalové derby Trebišov - FC Košice (1:1) sa nezaobišlo bez nepríjemnej udalosti, po ktorej prišlo viacerým hráčom na trávniku nevoľno.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Diagnóza? Zlomené predkolenie. Včera sa mal podrobiť operácii.

Kľúčový hráč Košíc si do lopty tak skoro nekopne. Po hodine hry sa pre neho zápas predčasne skončil. „Obaja išli na zemi do súboja. Fero s úmyslom odobrať čisto loptu, súper likvidačne. S oboma nohami dopredu. A zlomil ho. Rozhodcu túto situáciu absolútne nezvládol, keď domácemu hráčovi udelil iba žltú kartu,“ povedal pre Nový Čas tréner FC Košice Marek Fabuľa.

Jeho tím prišiel po prvý raz v rozbiehajúcej sa sezóne o body, no oveľa horšia je strata Vancáka, ktorý je lídrom kabíny a kľúčovým hráčom. „Do nohy dostane vnútrodreňový klinec a štyri skrutky k tomu. Veríme, že operácia dopadne dobre a rekonvalescencia nebude príliš dlhá. V jesennej časti si už asi aj tak nezahrá.“

Na sociálnych sieťach dostáva Vancák desiatky želaní a povzbudivých slov, aby sa čo najskôr uzdravil. Keď to bude možné, chystajú sa za ním do nemocnice spoluhráči. „Sú s ním stále v kontakte. Niektorí boli v šoku, keď na ihrisku videli jeho nohu. Dvom prišlo zle a pýtali si vodu. Po zápase bolo v kabíne hrobové ticho. Pre všetkých je to nepríjemné,“ dodal Fabuľa.

Hlavu v smútku má aj prezident klubu Dušan Trnka. Vancák je srdciar a opora tímu. „Je to vážne, likvidačné zranenie. Pre nás je nepochopiteľné, že vinníka rozhodca nevylúčil. Verím, že tréner nájde spôsob, ako pripraviť mužstvo bez neho,“ povedal nám.