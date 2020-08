Herečka Šuvadová zvažuje kvôli pandémii zmenu profesie: Učiteľka angličtiny na gymnáziu?!

Koronakríza sa s umelcami na Slovensku nemazná a svoje o tom vie aj Silvia Šuvadová (47).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Príležitostí nie je veľa a v hereckom svete nie je jednoduché sa presadiť. Herečka sa Novému Času zdôverila so svojimi nečakanými plánmi, ktoré by jej mali v tejto neľahkej situácii aspoň o niečo zvýšiť bankové konto. Známa slovenská herečka Silvia Šuvadová sa len pred dvoma rokmi vrátila na Slovensko z USA, kde sa od roku 2002 pokúšala preraziť vo veľkej filmovej továrni. Keď sa to veľmi nedarilo, Silvia sa vrátila späť do domoviny a snaží sa uživiť, ako sa dá. Škrt cez rozpočet jej však tak ako mnohým urobila pandémia.

Krehká spiritualistka to však nevidí až tak tragicky. „V tomto štádiu bytia beriem život tak, že všetko sa deje kvôli niečomu. Sú isté etapy v živote človeka, ktoré sú také, aké sú. Na to všetko je ešte čas, lebo herci majú tú výhodu, že môžu hrať, až kým nezomrú,“ povedala Novému Času duchovne založená Silvia. Optimistické vyhliadky však nachádza Šuvadová prekvapivo v učiteľstve. Učiteľkou vraj chcela byť už ako malá a keďže angličtina jej nerobí problém, vraj už o jednej ponuke komunikuje s riaditeľom bratislavského gymnázia.

„Zatiaľ je všetko v rámci diskusie. Prvé dva roky nie je potrebné ani pedagogické minimum, ale nechcem sa dostať do pozície, keď by som musela veci rušiť,“ uviedla otvorene známa blondínka. Keďže sa Silvia dlhodobo venuje aj spirituálnemu koučingu a duchovnej obrode, je možné, že sa vyberie aj smerom profesionálneho mentorstva. „Prestávam odpovedať na to, čo bude, lebo to nevieme,“ uzavrela Silvia, ktorá sa tak rozhodne dokáže uživiť aj mimo herectva.