Posledný rozhovor pred nečakaným rozchodom: Koniec idylky u Vémolovcov!

V trinástich začala pracovať ako fotomodelka, v osemnástich si dala zväčšiť prsia, v tridsiatich porodila prvé dieťa.

Bývalá playmate Lela Ceterová (31), bývalá partnerka českého bojovníka MMA Karlosa Vémolu (35) v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako sa žije po boku Terminátora, a čo sa zmenilo po narodení ich dcérky Lili (9 mes.). Na rovinu povedala, ktoré časti tela si dala vylepšiť plastickými operáciami, ale aj to, kedy jej išlo o život. Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Život s bojovníkom MMA musí byť poriadne adrenalínový. Ako prežívate tréningy a zápasy v klietke?

Karlos sa prioritne pripravuje na zápasy v Londýne, kde má klub. Preto pred zápasom trávi čas najmä tam. Videla som, ako trénuje a hoci to bola len príprava, išlo sa vždy natvrdo. Takže na galavečere, keď bol zápas, som sa oňho nikdy nebála. Vedela som, že je perfektne pripravený. Ale musím sa priznať, že prehru s Atillom Véghom v česko-slovenskom zápase storočia v novembri minulého roka som naozaj nečakala. Karlos bol vo fantastickej kondícii, vopred ho pasovali za víťaza. Bola som v šoku, keď dostal úder do hlavy. Na moment prestal vidieť a už bol koniec.

Stále som si myslela, že sa mi to iba zdá. Neverila som, že je koniec. Bola som stále v tom, že ešte pokračuje. Veď celý zápas trval len 127 sekúnd! Som s Karlosom tri roky a ešte som nezažila, že by prehral. Nevedela som, ako bude prehru znášať. Faktom je, že sa s tým vyrovnával po svojom. Istý čas sme mali tichú domácnosť. Vycítila som, že sa o tom nechce baviť, že chce byť sám so sebou. Mrzelo ma, že prehral, pretože je vynikajúci športovec a viem, ako tvrdo drel pred zápasom. Celé tehotenstvo som kvôli tomu bola sama.



Zvykli ste si už na krv, otvorené rany aj zlomeniny, čo pri zápasoch MMA nie je nič výnimočné?

Nie je z tých, čo by sa ľutoval. Je tvrdý chlap, trénuje aj cez bolesť. Môže byť trebárs aj po operácii, nič ho nezastaví, ide si za svojím. On je doslova a do bodky „Terminátor“, preto dostal aj túto prezývku.



MMA zápasy sú na pohľad veľmi drastické. Je aj v bežnom živote taký drsňák, ako keď zápasí v klietke?



Nikdy predtým som nežila so športovcom, pri Karlosovi som zistila, čo to obnáša. Iné je, keď spolu len trávite čas a iné, keď žijete v spoločnej domácnosti. Tam už vidíte, aký ten človek naozaj je. Vždy sa snažím pred zápasmi Karlosovi maximálne pomáhať. Varím mu diétne jedlá a stravujem sa podobne ako on. Podporujem ho aj psychicky, pretože sprievodným javom pri diétach sú nesmierne veľké výkyvy nálady. Tie zmeny sú ukrutné, raz hore, raz dole. Vyžaduje si to veľkú dávku tolerancie. Snažím sa to vtedy neriešiť, lebo inak by sme sa doma pozabíjali! (smiech) Karlos je typ drsného chlapa a po narodení Lili úplne zmäkol. Keď ju prvý raz držal v náručí, až mi slzy vybehli. Všetci ho berú ako drsňáka, ale deti preňho znamenajú veľa a k ženám sa správa veľmi pekne. Vie očariť, má to v sebe. Takto zbalil aj mňa.

Čím konkrétne vás očaril?

Našiel si ma na instagrame. Napriek tomu, že som mu zakaždým odpovedala, že nemám záujem sa s ním stretnúť, bol vytrvalý a neodbytný. Bol iný ako ostatní muži, ktorých som stretla. Obdivoval ma, lichotil mi, bol galantný. Niekedy sa mi to zdalo až príliš, ale bolo to veľmi príjemné.

Fascinovalo vás, že má o vás záujem bojovník MMA?

Vôbec, pretože ja som ani len netušila, kto to je a čo robí. Respektíve, vedela som, že je nejaký fighter – zápasník, ale scénu MMA som nesledovala. V čase, keď sme sa zoznámili, to u nás nebolo až také známe.



Aký je Karlos otec?

Karlos má z predchádzajúceho vzťahu 10-ročného syna a nevlastnú 13- ročnú dcéru. Miluje našu Lili, je to jeho „malinká holčička“. Len som trošku smutná z toho, že nemá toľko času na ňu, ako by sme obaja chceli. Je mi to ľúto, ale chápem, že je pracovne vyťažený. Ale s tým so počítala, vedela som, že to tak nejak bude. Priznám sa však, že som si to predstavovala inak.

Ako?

Dúfala som, že sa bude dcérke venovať viac. Hlavne vidím, ako malá extrémne rýchlo rastie, každý deň robí pokroky. Ale vraví sa, že muži sa začnú viac venovať dieťatku, až keď je trošku staršie. Hádam sa to teda časom zmení.