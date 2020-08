Andruskó napísal v base ďalší list: Odhalil dôvod, pre ktorý nešiel vypovedať proti Kočnerovi

Zoltán Andruskó (42) sa vo väzení rozpísal. Jeho najnovší list má takmer 4 strany a bol zverejnený na jeho facebookovom profile.

Andruskó je právoplatne odsúdený v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pôvodne mu bol za spoluprácu navrhnutý 10-ročný trest, senát s tým však nesúhlasil a vymeral mu 15 rokov.

V prvom liste sa Andruskó sťažoval na rozhodnutie súdu a postup prokurátora. Za pomoc pri objasnení prípadu očakával výraz nižší trest, až slobodu. "Bojím sa, že tí, na ktorých vypovedám, sa dohodli medzi sebou proti mne, lebo majú informácie, všetky moje výpovede,“ napísal.

V novom liste nadväzuje na ten predošlý. Píše, že Zsuzsová a Kočner s mu vyhrážali zabitím. "Kočner mal vplyv na políciu, na prokuratúru aj na justíciu! Nestíhal by som vypovedať na polícii, skôr by ma zavraždili," stojí v liste. Vyhýbal sa stretnutiam s rodinou zo strachu, že by ublížili aj jeho najbližším. Priznal, že ho kvôli tomu žena podozrievala z mimomanželského pomeru.

Celý list si môžete prečítať tu: