Andy Murray sa úspešne vrátil na okruh ATP: Cieľ je hrať bez bolesti

Bývalý líder svetového rebríčka Andy Murray sa úspešne vrátil na hlavný profesionálny okruh.

V prvom kole turnaja ATP v New Yorku zdolal Američana Francesa Tiafoea 7:6 (6), 3:6, 6:1.

Tridsaťtriročný Brit nastúpil na prvé súťažné stretnutie od novembra 2019, keď hral v Davis Cupe. Úvod sezóny vynechal pre problémy s bedrovým kĺbom, podstúpil aj operáciu. "Neboli tu žiadni diváci, takže to bolo zradné. Viem, že je trochu klišé povedať, že hráč si potrebuje vytvoriť vlastnú atmosféru, no naozaj nie je to isté hrať pred prázdnym hľadiskom," vyhlásil trojnásobný grandslamový šampión podľa agentúry DPA.

Tiafoe je jeden z hráčov, ktorí sa v uplynulom období nakazili koronavírusom, Murray na jeho zdolanie potreboval dve hodiny a 28 minút. Škót na turnaji, ktorý sa pre pandémiu mimoriadne presunul do New Yorku zo Cincinnati, v minulosti dvakrát triumfoval, no tento rok nemal veľké oči. "Mojím cieľom bolo nastúpiť a odohrať duel bez bolesti bedra. Nerozmýšľam nad tým, koľko zápasov odohrám. Opäť som hral na najvyššej úrovni a dokázal som zvíťaziť. Čím viac budem hrať s najlepšími, tým skôr sa dostanem tam, kde chcem byť," dodal Murray, ktorého v 2. kole čaká Nemec Alexander Zverev nasadený ako piaty.