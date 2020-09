Modelka Vikki opustila svoje bábätko: Z jej príbehu naskakuje husia koža, prešla si peklom

Otvorila rany minulosti. Modelka, ktorá fotí pre Playboy, sa ako 16 ročná vzdala svojej dcérky a dala ju na adopciu. Zverejnila svoju minulosť a dôvody tohto rozhodnutia, z detailov vám budú behať zimomriavky po tele.

Ako uvádza portál The Sun, modelka Vikki Lenola (32) z kanadského mesta Ontario chce po dlhých rokoch zverejniť svoj ťažký príbeh, aby ju jej teraz už 16-ročná dcérka Alyssa mohla skontaktovať.

Keď mala Vikki 13 rokov, skončila školu a keď sa jej rodičia rozviedli, žila so svojím otcom. Vikki, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako 500 000 sledovateľov, tvrdí, že jej život nebol vždy očarujúci a roky žila v sklade a spala iba v spacáku. Spoznala sa s mužom (17), ktorého verejnosť pozná pod pseudonymom Matt, s ktorým začala žiť. Netrvalo dlho a Vikki zistila, že je tehotná.

„Aj keď som povedala, že nie som pripravená byť matkou, Matt a jeho rodina trvali na tom, že keď máme spolu dieťa, mali by sme byť skutočnou rodinou,“ povedala Vikki, ktorá v 16-tich rokoch porodila po núdzovom cisárskom reze dcérku Alyssu. Okamžite sa do nej zamilovala, avšak po príchode z nemocnice začalo peklo.

Len pár dní po návrate domov na ňu Matt zaútočil. Prehodil ju cez zadnú časť postele a mladučká Vikki si potrhala stehy po cisárskom reze. S dcérkou išla do nemocnice, pretože jej rany sa zapálili a musela tam zostať niekoľko dní. Sužovala ju ukrutná bolesť a takmer sa nemohla hýbať. „Nasledovalo neustále zneužívanie. Udieral ma všetkými možnými spôsobmi a ja som bola príliš vystrašená na to, aby som požiadala o pomoc. Škrtil ma a udieral baseballovou pálkou a veľkými kusmi nábytku,“ spomína na ohavné obdobie Vikki.

„Raz som sa ho opýtala, prečo ma podviedol, a on ma udrel tak silno, že som mala celé čierne oko, nemohla som ho otvoriť a na tvári som mala krvácajúcu ranu,“ tvrdí mamička Vikki. Matt jej dokonca vytrhol vlasy a na hlave jej zostala krvavá plešina, ktorú tam má doteraz. Matt nakoniec skončil za všetky jeho činy vo väzení po tom, ako ho udali susedia za domáce násilie. Keď ho prepustili, začal sa Vikki vyhrážať, že zabije ju a aj ich dcérku Alyssu. Vikki bola nesmierne vystrašená, avšak nemala kam ísť.

„Moji jediní priatelia mali svoje vlastné problémy, a tak mi nemohli pomôcť,“ vysvetľuje, ktorá do azylového domu nechcela ísť, pretože sa bála, že to zle ovplyvní jej dcéru. Keď mala Alyssa 4 mesiace, začala trpieť kolikou a mala žltačku, a tak skončili v nemocnici. A práve tam sa rozhodla, že krok dať jej dcérku na adopciu, bude to najlepšie riešenie. „Bola som 16-ročná dievčina bez akejkoľvek podpory. Cítila som, že nedokážem dať Alysse to, čo by potrebovala. Zlomilo mi to srdce,“ obraňuje sa.

Nasledujúce mesiace boli pre ňu nesmierne ťažké. V 17-tich rokoch trpela depresiou a začala byť závislá od drog. O niekoľko rokov sa začala stavať na vlastné nohy, dokončila si školu a začala pracovať ako modelka. Jej fotka dokonca bola na titulnej strane Playboyu. Stala sa aktivistkou za práva zvierat a založila si vlastnú neziskovú organizáciu. Vikki túži svoju dcéru opäť vidieť, avšak to, či ju vyhľadá, necháva na nej.