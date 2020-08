Aj majster tesár sa niekedy utne.

Brankár New York City Sean Johnson sa v mestskom derby proti Red Bull New York nepredviedol v najlepšom svetle.



Strelu súpera nespracoval ideálne a nešikovne prepadla cez neho až do bránky. Takéto zákroky sa neodpúšťajú ani v juniorskej lige. A čo viac, na Johnsonovu smolu - bol to jediný gól stretnutia.