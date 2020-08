Frankie má nezvyčajnú kamarátku: Budete vyvaľovať oči, keď uvidíte Rosie

Frankie išiel na farmársky trh so svojou mamou Sammie kúpiť krmivo pre rybičky, vtom zbadal sliepočku Rosie - a bola to láska na prvý pohľad.

Začal nahovárať mamu aby si ju vzali domov. Sammie sa najprv zdráhala, no túžobný pohľad jej syna ju presvedčil o opaku.

„Snažila som sa mu vysvetliť, že to nie sú maznaví domáci miláčikovia, no ukázal mi, ako veľmi sa mýlim!“ povedala mama. Frankie prisľúbil, že sa bude o sliepočky vzorne starať, pretože si vzali rovno dve - Rosie a Red, jednej by bolo samej smutno. Cestou domov sa zastavili po klietku, ktorej sa chceli zbaviť ich známi.

Mama a Frankie bývajú v mezonete s dvorom, ktorý je pre dve sliepočky akurát. Chlapec sa každé ráno po zobudení rozbehne do záhrady skontrolovať svoje kamošky. Väčšinou nájde jedno-dve vajíčka, ktoré zvykne podarovať zvedavým susedom. Nie je bežné, aby mali sliepky rady pozornosť. Rosie však nemá nič radšej, než vyskočiť do Frankieho lona a nechať sa škrabkať na brušku.