Majerský je novým šéfom KDH, Hlina sa na sneme kajal: Priame slová politológa o výmene predsedu

Malo to pokojnejší priebeh, ako sa čakalo. Mimoparlamentnú stranu KDH povedie prešovský župan Milan Majerský (49).

Delegáti straníckeho snemu rozhodli, že na čele konzervatívcov vystriedal po 4 rokoch Alojza Hlinu (49). Majerský sa chce zamerať na regióny a vrátiť stranu po dvoch volebných obdobiach do Národnej rady.

Nebola to žiadna dráma. Jediného kandidáta na post šéfa KDH po Alojzovi Hlinovi, ktorý ohlásil koniec po neúspešných voľbách, Milana Majerského podporilo na sneme strany v Ružomberku 287 z 326 prítomných delegátov. Majerský sa chce zamerať na kresťanov a konzervatívcov, no nielen na nich. „Chceme tu byť pre všetkých obyvateľov Slovenska. Chceme, aby KDH bolo stranou odborníkov, chceme zvládnuť najbližšie výzvy, či už sú to regionálne, alebo komunálne voľby. A, samozrejme, chceme stranu spoločne pripraviť na najbližšie parlamentné voľby,“ vyhlásil po zvolení Majerský.

Hlina sa kajal

Nový predseda chce spolupracovať predovšetkým s konzervatívnejšou časťou politického spektra. „Budem sa snažiť budovať predovšetkým mosty, v žiadnom prípade nie múry - chcem, aby sme spájali ľudí v politike. Aby sa politika stala niečím, čo je dobrom pre ľudí,“ povedal nový líder KDH. Jeho predchodca Alojz Hlina sa na sneme ospravedlnil za výsledok volieb, no zdôraznil, že stranu odovzdáva stabilizovanú a v lepšej finačnej kondícii, ako ju zdedil. „Za štyri roky sa nám predsa len niečo podarilo dosiahnuť, výsledky z komunálnych volieb i eurovolieb to dokazujú,“ uviedol Hlina, ktorý ašpiroval na pozíciu podpredsedu, no nezvolili ho. „KDH je demokratická strana, treba rešpektovať výsledok volieb,“ reagoval Hlina, ktorého nepodporil ani Majerský.

Výmena bola nevyhnutná

Grigorij Mesežnikov, politológ

Milan Majerský je výrazná osobnosť KDH a úspešný regionálny politik. Po neúsepšných februárových voľbách bolo celkom logickým a nevyhnutným krokom, že Hlina odstúpil. Majerský má možnosť osloviť voličov, ktorí tvoria aj na východe Slovenska početnú časť. Regionálne faktory môžu zohrať svoju úlohu. Z tohto pohľadu je to netypická situácia, že líder bude riadiť stranu z regiónu. Dostal šancu a KDH rozhodne nebude pod jeho vedením menej konzervatívna ako za Alojza Hlinu, skôr naopak.

Kto je Majerský?

Narodil sa 12. mája 1971 v Levoči.

Jeho koníčkom a vášňou je basketbal. Je bývalým extraligovým hráčom a ešte nedávno hrával druhú ligu za Levoču.

Je predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

V rokoch 2014 až 2017 bol primátorom Levoče.

Vo februárových parlamentných voľbách kandidoval z druhého miesta za Alojzom Hlinom a získal vyše 33 516 hlasov.

V auguste sa druhýkrát oženil s členkou KDH Miriam Lexmann.

Bývalí predsedovia strán

1990 - 2000 Ján Čarnogurský

2000 - 2009 Pavol Hrušovský

2009 - 2016 Ján Figeľ

2016 - 2020 Alojz Hlina