Slovenky, ktoré svoje víťazstvo oslavovali s Neymarom: Rok a mesiac po triumfe kujú plány na obhajobu

Aj im koronavírusová pliaga pomenila plány. Inak by možno boli futbalistky Spartaka Myjava už dvojnásobnými víťazkami celosvetového finále Red Bull Neymar Jr‘s Five.

S dvomi z nich, Andreou Bogorovou a Zitou Baníkovou, sme si na skvelý úspech zaspomínali pár hodín pred nedeľným finále Ligy majstrov, v ktorom majú jediného favorita - „svojho" Neymara a jeho Paris SG.

„Samozrejme, že mu držíme palce. Konečne sa dostal do formy, keďže bol zranený a potom mal tie problémy s fanúšikmi, ktorí ho odpisovali a vypískavali v každom zápase. To sme videli a počuli na vlastné oči, keď sme boli jeho hosťami v Paríži,“ zhodli sa obe futbalistky, ktoré vlani pri senzačnom triumfe Sloveniek patrili k ťahúňom tímu. Andy si každý pamätá ako autorku dvoch gólov vo finále a Zitu ako smoliarku, ktorú spoluhráčky v zápale osláv pripravili o zub.

Ľudia nás spoznávajú

„Na Brazíliu spomíname veľmi často, sú to príjemné spomienky. Veľa ľudí nás niekedy na ulici spozná a zastaví už len kvôli tomuto úspechu a vždy nám ho nejakým spôsobom pripomenú,“ prezradila Andy, ktorá verila, že sa podujatie len preloží na neskorší termín. Takto je to odklad o rok, čo v prípade ženskej partie môže znamenať aj to, že viaceré hráčky sa do výberu nedostanú. Určite tam nebude Zita Baníková, ktorá medzičasom prestúpila z Myjavy do Žiliny, takže je pre spoluhráčky z Brazílie súperkou. ,,Preboha, veď to už bude rok, aká dlhá doba, a tak to rýchlo ubehlo, koľko toho som už zažila kvôli tomu,“ spustila Zituš, ktorá v týchto dňoch finišuje s vysokoškolským štúdiom na Prešovskej univerzite v Prešove. O dva dni ju čakajú obhajoba diplomovej práce a štátnice na Fakulte športu v odbore učiteľstvo telesnej výchovy.

Presné spomienky

A čo vám zíde ako prvé na um, keď si spomeniete na okamih, keď ste mali víťazstvo isté? „Úprimne? Do poslednej chvíle sme nevedeli, či máme víťazstvo isté, pretože 3 minúty pred koncom sme vo finále vyrovnali na 1:1. Hralo sa prakticky odznova, lenže oba tímy sme mali o jednu hráčku menej. Ak si dobre pamätám, tak minútu pred koncom sme dali na 2:1 a snažili sa tento stav udržať. Japonky však tlačili, mali 3 čisté šance - nedali gól do prázdnej brány, čiže sme sa báli o výsledok prakticky do poslednej sekundy zápasu. Ten okamih nastal až po poslednom hvizde rozhodcu, keď sme od radosti všetky popadali na zem a potom sme si pomaly začali uvedomovať, že sme sa stali majsterkami sveta v malom futbale,“ opísala podrobne spomienky na finále Zita Baníková, ktorá má na minulý rok a Brazíliu však aj iné, horšie spomienky. Viac ako rok má veľké zdravotné problémy so zubom, ktorý sa stal obeťou nadšených osláv parádneho triumfu...