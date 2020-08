Gigant vs. gigant: Ligu majstrov čaká finále dvoch trénerov z Nemecka

Futbalová Liga majstrov, ktorá sa pre koronavírusovú krízu dohráva netradične až v auguste, vyvrcholí v nedeľu o 21.00 SELČ (PP TV Markíza) finálovým zápasom medzi šampiónmi svojich krajín Paris St. Germain a Bayernom Mníchov.

Bohatý francúzsky veľkoklub si o „ušatú trofej“ zahrá po prvý raz, nemecký gigant sa bude usilovať už o šiesty triumf. Aj preto je miernym favoritom bavorský veľkoklub.

Oba tímy sa na európskej scéne stretli osemkrát a vždy v LM. Päť duelov vyhral PSG, tri Bayern. Vždy bol jeden z tímov doma, na neutrálnej pôde to bude dnes ich prvý súboj. Spoločné majú aj to, že v ročníku 2019/2020 ovládli všetky domáce súťaže! Zaujímavosťou finále je, že to bude súboj dvoch trénerov z Nemecka. Bayern, ktorý si zahrá prvé finále od roku 2013, vedie Hansi Flick (55) a francúzskeho šampióna Thomas Tuchel (46).

Finále Ligy majstrov 2019/2020

23. augusta o 21.00 v Lisabone:

Paris SG - Bayern Mníchov

Rozhoduje: Orsato (Tal.)

Bilancia: 8 5 0 3 12:11

Predpokladané zostavy:

PSG: Rico - Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera - Di María, Neymar, Mbappé.

BAYERN: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Perišič, Müller, Gnabry - Lewandowski.

Absencie: Navas, Gueye, Kurzawa - Boateng.

Najlepší strelci v LM: Icardi, Mbappé (obaja 5) - Lewandowski (15).