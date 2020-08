Plážová volejbalistka Dominika Nestarcová opäť bavila divákov: Veľký comeback?

Návrat na ihrisko?! Plážová volejbalistka Dominika Nestarcová (35) minulú jar porodila svojmu priateľovi Jakubovi dvojičky Barborku (1) a Rebeku (1).

Aj keď si materstvo užíva dosýta, ak jej to jej dva poklady a práca dovolia, vždy rada vyrazí na ihrisko.

Nestarcová prežila najlepšie časy po boku Natálie Dubovcovej. Dvojica sa dokázala presadiť aj na medzinárodnom poli a pozbierať viaceré úspechy. Ich spolupráca sa skončila v lete 2016, keď sa nedostali na olympiádu do Ria. Dominika zamávala aktívnemu športu na rozlúčku v marci 2017 a od vlaňajšieho apríla venuje popri robote pre Špeciálne olympiády Slovensko všetku energiu výlučne svojim dvom princeznám - Barborke a Rebeke. Fanúšikov preto príjemne prekvapila jej nečakaná júlová účasť na sérii majstrovstiev Slovenska v Lieskovci. Pred týždňom na akcii v Ružomberku dokonca s partnerkou Evou Elekovou triumfovali. Na tento úspech sa snažili nadviazať aj na víkendovom finále šnúry Summer Beach Tour v Bratislave.

Na otázku Nového Času, či jej po priaznivých výsledkoch predsa len „nehrozí“ súťažný comeback, sympatická blondínka zareagovala: „To určite nie... Mňa volejbal veľmi baví a ak mi popri deťoch a práci vyjde čas, vždy si ho rada zahrám. Teraz je to asi záležitosť dvoch týždňov, čo trénujem trošku intenzívnejšie,“ pousmiala sa Nestarcová s tým, že k jej spojeniu s Elekovou došlo po zranení jej parťáčky. „Dohodli sme sa, že to spolu skúsime,“ dodala 6-násobná národná šampiónka, ktorej to na bratislavskom Draždiaku náramne išlo a divákom bolo hneď jasné, že Dominika sa na piesku cíti ako ryba vo vode. Okrem blízkych jej držali palce aj jej milované dvojičky a sučka labradora Lola, ktorá zo svojej slávnej paničky nespustila počas turnaja zrak.