Radivojevič si s Duklou verí: Extraliga? Ideme ju vyhrať!

Verí si! Športový riaditeľ hokejovej Dukly Trenčín Branko Radivojevič (39) má za sebou turbulentné obdobie.

Keďže jarný čas neistoty a strachu z pandémie koronavírusu vystriedalo mierne letné upokojenie a uvoľnenie, mohol sa konečne naplno venovať skladaniu kádra. S ním je natoľko spokojný, že by rád s mužstvom zaútočil na tie najvyššie priečky!

Ako vnímate ťažké obdobie, ktoré spôsobila hrozba nákazy ochorením COVID-19?

- Bolo náročné uveriť tomu, ako sa ľuďom zastavil život. Či už osobný, športový, alebo biznisový. A že je to v dnešnej dobe vôbec takto možné. Je zlé, že táto neistota stále pretrváva. Treba sa s tým však vyrovnať. Dúfam, že odborníci čoskoro nájdu nejakú vakcínu, ktorou sa to podarí eliminovať. A my začneme normálne žiť.

Ako veľmi narušila pandémia koronavírusu vašu prípravu na novú sezónu?

- Od začiatku som chalanom hovoril, že sa musíme pozerať dopredu a pripravovať sa na nový rok. Je tu jeden veľký problém, no treba sa naučiť s ním žiť. Som presvedčený, že ak budeme všetci zodpovední, prekonáme to. Aj keď človek nikdy nevie, čo ešte môže prísť. Ja som však optimistom.

Je klub nachystaný na prípadné príchody ďalších vĺn ochorenia?

- Stále ešte nemáme žiadny oficiálny plán týkajúci sa toho, čo sa bude diať, ak by prišla druhá vlna či ďalšie vlny a zasa sa to celé zavrelo. Nevyzerá to dobre a my ani len netušíme, ako to bude.

Ste spokojný s kádrom, ktorý ste dali dokopy?

- Áno. Myslím si, že vzhľadom na naše možnosti sa nám podarilo zložiť naozaj konkurencieschopný tím. Väčšina z chalanov sú odchovanci, ktorých sme doplnili zopár cudzincami. Dúfam, že sme trafili.

Podarilo sa vám udržať opory a získať viacero známych tvárí na čele s Markom Daňom. Ako to s ním aktuálne vyzerá?

- Sme s ním aj s jeho agentom napevno dohodnutí. Vážim si, že je dokonca ochotný hrať za poistku. Nepýtal si navyše žiadny plat.

S akými ambíciami vstúpite do nového extraligového ročníka?

- Každý by mal mať ambíciu vyhrať! Nerád sa skrývam za také reči, že cieľom je dostať sa do play-off a podobne. Všetci v klube sme nastavení tak, že pôjdeme v súťaži zvíťaziť. Samozrejme, že na papieri favoritom nie sme, ale urobíme všetko pre to, aby sme hrali atraktívny útočný hokej a uspeli.

Sledovali ste situáciu v Slovane, v ktorom po zmene majiteľa svitá na lepšie časy?

- Pre extraligu je len dobré, že v nej Slovan zostal. Po posledných zmenách bude zrejme konečne finančne stabilný, čo je veľmi dôležité. Okrem toho je čas napraviť reputáciu značky, ktorá za uplynulé roky tiež nebola pre tie dlhy a iné veci úplne ideálna.

Tešíte sa už na tradičné hecovačky?

- Jasné! Slovan bol a vždy je veľkým lákadlom pre divákom, takže dúfam, že v Trenčíne budeme mať znovu vypredané. Naše vzájomné zápasy majú vždy ten správny náboj plný rivality. Teším sa na to!

Branko Radivojevič

narodený: 24. novembra 1980

kluby: Phoenix, Philadelphia, Vsetín, Lulea, Minnesota, Spartak Moskva, Mytišči, Nižnekamsk, Slovan, Liberec, Trenčín

reprezentácia: 124 zápasov, 21 gólov

najväčšie úspechy: bronz z MS 2003, striebro z MS 2012, majster Česka s Libercom v roku 2017