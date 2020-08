Navaľný už pristál v Berlíne: Jeho stav je stabilizovaný, lekári mu robia rozsiahle testy

Lietadlo s predným ruským opozičným politikom Alexejom Navaľným, ktoré dnes skoro ráno vzlietlo zo sibírskeho Omska, pristálo na berlínskom letisku Tegel.

Oznámila to Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, ktorá má podozrenie, že bol významný predstaviteľ ruskej opozície otrávený. Zdravotný stav politika je od štvrtka vážny, po prevoze však stabilizovaný, oznámil denníku Bild ľudskoprávny aktivista Jaka Bizilj, ktorý sa na organizácii leteckého transportu podieľal.

"Lietadlo s Alexejom práve pristálo v Berlíne," napísala Jarmyšová na twitteri krátko po 8:45 ráno. Predtým uviedla, že politika čaká ešte dlhý boj o život i zdravie, prevoz do berlínskej nemocnice Charité však uvítala ako prvý krok na tejto ceste.

Stav Navaľného bol podľa Bizilja, zakladateľa berlínskej mimovládnej organizácie Cinema for Peace, stabilizovaný po celý čas letu aj pri pristátí vo vojenskej časti berlínskeho letiska.

Lekári berlínskej nemocnice Charité začali Navaľnému, ktorý sa nachádza v kóme, robiť "rozsiahle" diagnostické testy, uviedla agentúra DPA. "Po skončení vyšetrení a po konzultáciách s jeho rodinou lekári určia diagnózu a rozhodnú o ďalších krokoch liečby. Vyšetrenia si budú vyžadovať istý čas," vyhlásili zástupcovia nemocnice.

Nemecká vláda "dúfa, že liečba v (nemocnici) Charité povedie k zlepšeniu jeho stavu a umožní mu úplné uzdravenie", povedal pre DPA hovorca tamojšej vlády Steffen Seibert.

Nemecké lietadlo so špeciálnym zdravotníckym vybavením, ktoré dnes Navaľného dopravilo na liečenie do Berlína, pristálo na letisku v Omsku v piatok ráno. Ruskí lekári sprvu tvrdili, že prevoz zatiaľ nie je zo zdravotných dôvodov možný, ale potom zmenili názor. Stav pacienta sa podľa nich stabilizoval a už nebráni preprave do zahraničia.

Agentúra AP vývoj spojila so stúpajúcim medzinárodným tlakom na Moskvu.

Navaľného manželka, ktorá žiadala prezidenta Vladimira Putina, aby prevoz jej muža do Nemecka umožnil, musela podpísať vyhlásenie, že si je vedomá rizík tohto kroku. Nemeckí lekári a experti, ktorí prileteli pre Navaľného, ​​už predtým konštatovali, že pacient je schopný transportu.