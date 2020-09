Kvôli príznaku hormonálnej poruchy čelila výsmechu, teraz sa tým pýši: Uvidíte celú fotku, pochopíte

Alma Torres (27) čelila výsmechu, keď sa u nej vo veku 15 rokov objavil syndróm polycystických vaječníkov. Robila všetko, aby odstránila nadbytočné ochlpenie, ktoré jej vyrastali na tvári. Od holenia, po bielenie, voskovanie až po laserové odstránenie chĺpkov. Nič ale nezabránilo opätovnému rastu tmavých chlpov.

O osem rokov neskôr sa rozhodla skončiť s odstraňovaním chĺpkov a prijala svoju bradu. Podľa jej slov je to to najlepšie, čo kedy urobila. Alma, ktorá žije v New Yorku, sa teraz chváli svojou bradou a zdieľa svoj príbeh, aby povzbudila aj ostatných ľudí, aby prijali svoje fyzické odlišnosti.

Že je Alma chorá, zistila až keď mala 18 rokov. Syndróm polycystických vaječníkov je hormonálna porucha, ktorá ovplyvňuje fungovanie vaječníkov. Bežné príznaky zahŕňajú nepravidelnú menštruáciu, prírastok na hmotnosti a nadmerný rast vlasov - a môže tiež viesť k neplodnosti.

„Prvýkrát som sa oholila, keď som mala 16 rokov, pred plesom v ôsmej triede, a ďalších osem rokov som sa pokúšala zbaviť ochlpenia,“ uviedla Alma pre portál Metro.

Prijať svoj výzor jej z veľkej časti pomohla Harnaam Kaur, ktorá s hrdosťou nosí bradu. „Ak to dokáže ona, určite to dokážem aj ja,“ povedala si Alma v 23 rokoch a naučila sa nestarať sa o to, čo si myslia ostatní. Predtým si ju ľudia často fotili, keď si mysleli, že ich nevidí, teraz jej to už vôbec neprekáža. „Naučila som sa prijať to, čo nemôžem zmeniť,“ hovorí študentka.

Alma teraz zdieľa svoj príbeh na Instagrame v nádeji, že inšpiruje ostatných. „Sociálne médiá mi umožnili opísať môj príbeh a ukázať ľuďom, ako som prijala to, čo nemôžem zmeniť. Dostávam oveľa viac pozitívnych komentárov ako negatívnych a sleduje ma tež veľa žien, ktoré bojujú s rovnakou poruchou a žiadajú ma o rady,“ popisuje Alma aktuálnu situáciu. Dodáva, že sebaprijatie bol dlhý proces, ale že akceptovať svoj výzor bola najlepšia vec, akú mohla urobiť.