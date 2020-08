Dominika Cibulková (31) takto krásne opísala svoj vzťah s manželom Michalom Navarom.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Bývalá tenistka zažíva najkrajšie obdobie jej života. Čerstvá mamička malého Jakubka si spolu so svojou rodinkou užíva chvíle na dovolenke. O krásne momenty sa podelila aj so svojimi fanúšikmi cez sociálnu sieť Instagram. K fotke so svojou polovičkou napísala nádherné slová. "priznala šťastná Dominika.