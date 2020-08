Odvážne vyjadrenie Trumpa: Neodpustil si ani kritiku na svojho predchodcu

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že presťahovaním veľvyslanectva USA zmenil Jeruzalem na hlavné mesto Izraela, aj keď židovský štát už dlhodobo tvrdí, že mesto je sídlom jeho vlády.

Trump počas piatkového príhovoru k svojim stúpencom zároveň uviedol, že jeho rozhodnutie presťahovať veľvyslanectvo z Tel Avivu do Jeruzalema najviac ocenili americkí kresťania, informuje tlačová agentúra DPA.

Trump skritizoval predchádzajúce americké administratívy za to, že nepremiestnili diplomatickú misiu a nepodporili tak v mene Spojených štátov nárok Izraelčanov na toto mesto.

"Nikdy neprikročili k presunutiu nášho veľvyslanectva do Jeruzalema, čím by z neho spravili hlavné mesto Izraela, ale ja som tak učinil. Tí, ktorí to najviac oceňujú, sú evanjelikálni kresťania," vyhlásil Trump.

Palestínčania požadujú východnú časť Jeruzalema za metropolu svojho budúceho štátu; Palestínska samospráva preto Trumpov krok z roku 2018 odsúdila.

Šéf Bieleho domu tiež vyhlásil, že počas slávnostného otvorenia novej ambasády v Jeruzaleme "sa nič nestalo", hoci násilné zrážky medzi palestínskymi demonštrantmi a izraelskými bezpečnostnými silami si v pásme Gazy v ten deň vyžiadali desiatky mŕtvych.

Trump slovne špeciálne zaútočil na svojho predchodcu v prezidentskom úrade Baracka Obamu a jeho viceprezidenta Joea Bidena, s ktorým sa stretne v novembrových voľbách novej hlavy štátu.

"Nikto sa nesprával k Izraelu horšie než prezident Obama a (viceprezident) Biden," zakončil Trump s odkazom na jadrovú dohodu z roku 2015 podpísanú medzi svetovými mocnosťami a Iránom.