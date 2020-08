Dohodli sa: Ryanair prepustí vďaka novým podmienkam menej ako plánovaných 3000 zamestnancov

Írska letecká spoločnosť Ryanair plánuje zrušiť podstatne menej pracovných miest, než pôvodne predpokladala. To znamená, že o prácu by malo prísť omnoho menej než 3000 zamestnancov. To je počet, ktorý Ryanair signalizoval pred niekoľkými mesiacmi. K zmene postoja došlo po tom, ako väčšina pilotov a členov palubného personálu podpísala dohodu o znížení platov a úprave pracovných podmienok. Uviedol to v piatok prevádzkový riaditeľ Ryanairu Neil McMahon.

Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe už začiatkom mája varovala, že bude nútená prepustiť približne 3000 zamestnancov z radov pilotov a palubného personálu, ak nebudú súhlasiť so znížením platov. Spoločnosť na to vyzvala zamestnancov po tom, ako pandémia nového koronavírusu zdecimovala jej biznis.

Rozsah redukcie platov by bol odstupňovaný podľa výšky platu na jednotlivých pozíciách, pričom v prípade najlepšie platených pilotov by sa plat znižoval o 20 %. Do dnešných dní 97 % z celkového počtu pilotov a približne 90 % z členov palubného personálu dohodu s firmou podpísalo.

Naposledy vo štvrtok ju podpísali španielski piloti. Podpísať ju tak ešte musia piloti v Belgicku a členovia palubného personálu v Taliansku a Nemecku. "Pôvodne sme plánovali rušiť okolo 3000 pracovných miest," povedal v telefonickom rozhovore pre agentúru Reuters McMahon. Ako však dodal, teraz bude toto číslo výrazne nižšie, aj keď konečný počet redukcií ešte nestanovili. "Celkovo sa dá povedať, že piloti a členovia palubného personálu pochopili, v akej zlej situácii sa spoločnosť nachádza a boli v tomto smere pragmatickí," uviedol McMahon.