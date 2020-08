Slová šéfa WHO nepotešia nikoho: Koniec pandémie až o 2 roky?!

Planéta by mala dokázať zvládnuť pandémiu nového koronavírusu rýchlejšie než za dva roky, ktoré ľudstvo potrebovalo na skrotenie pandémie chrípky z roku 1918, vyhlásil v piatok šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Máme nevýhodu globalizácie, blízkosti, prepojenosti, ale výhodu lepších technológií, takže dúfame, že s touto pandémiou skoncujeme za menej než dva roky," povedal novinárom Tedros, ktorého citovala tlačová agentúra AFP."S maximálnym využitím dostupných prostriedkov a, dúfajme, že aj s ďalšími novými prostriedkami, ako sú napríklad vakcíny, môžeme túto pandémiu poraziť za kratší čas než chrípku z roku 1918," dodal šéf WHO.

Tedros tiež dôrazne povedal, že korupcia okolo zdravotníckeho ochranného vybavenia sa rovná "vražde", pretože pripravuje zdravotníkov liečiacich pacientov s ochorením COVID-19 o ochranu, ktorú nutne potrebujú. Generálny riaditeľ WHO dostal otázku o korupcii v Juhoafrickej republike (JAR), ktorou otriasajú úplatkárske škandály súvisiace s pandémiou koronavírusu. Tie poškodzujú dôveryhodnosť prezidenta Cyrila Ramaphosu a obraz jeho vlády v zahraničí.

povedal Tedros na virtuálnej tlačovej konferencii.

"Ale korupcia týkajúca sa osobného ochranného vybavenia... je pre mňa v skutočnosti vraždou. Lebo ak zdravotníci pracujú bez osobného ochranného vybavenia, ohrozujú svoje životy, a to ohrozuje aj životy ľudí, o ktorých sa starajú," uviedol Tedros novinárom. "Je to trestné a je to vražda. A musí to prestať," varoval Tedros.

Pobúrenie v JAR sa začalo správami, že miestni vládni predstavitelia hromadili a predávali potravinové dary určené rodinám bez príjmu počas celoštátnej karantény (lockdownu). Hnev verejnosti ešte zosilnel, keď niektoré nemocnice zistili, že štátne nákupy tvárových masiek, odevov a ďalších ochranných pomôcok sa nedostali až k zdravotníckemu personálu. Juhoafrická špeciálna vyšetrovacia jednotka preveruje vyše 160 spoločností a zákonnosť ich postupu pri poskytovaní protikoronavírusového vybavenia a služieb.

Vyšetrovatelia zverejnia všetky zmluvy na ochranné vybavenie a odevy pre zdravotníkov.