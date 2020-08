Karolovi z Košíc nájomníčka už rok neplatí, skúša zúfalý krok: Kuriózny inzerát!

Nešťastný Košičan sa chytá slamky! Karol (45) sa snaží vysťahovať zo svojho bytu nájomníčku, ktorá tam už rok býva bez platenia nájmu a v rozpore s ustanoveniami v zmluve.

Nepomohli vzájomné dohody ani opakované výzvy. Majiteľ preto vyskúšal podať inzerát. Uchádzačovi o prenájom bytu chce ponúknuť výraznú zľavu, ak mu pomôže zbaviť sa súčasnej podnájomníčky, ktorá tam býva protiprávne a robí mu peklo zo života... Rodený Košičan sa odsťahoval na západ a nevyužitý rodičovský byt prenajal. Netušil však, že nová nájomníčka bude to najhoršie, čo v živote zažil. Už 4 mesiace nevie si rady s vysťahovaním ženy, ktorej vypršala zmluva.

„Býva tam už vyše 2 rokov, nájom neplatí od vlaňajšieho augusta. Posiela mi akési šeky s peniazmi, ktoré nie sú ničím kryté. Je to jednoducho podvod. Stále sa obáva, že prídem a deložujem ju na jej vlastné náklady, ako to je v zmluve. Robí to, aby som stále čakal, kým prídu financie na účet. Samozrejme, že nič nedostanem a tak beží mesiac po mesiaci,” opísal Karol. K neplatenému nájmu sa pridali aj stoeurové nedoplatky za elektrinu i nájom bytovému družstvu. Karolovi na nájme dlhuje už vyše 4-tisíc.

„Je sociálny prípad a stará sa o vnuka. Keď som sa pýtal právnikov, dozvedel som sa, že ju odtiaľ nemôžem vysťahovať bez toho, aby som sa nevystavil riziku trestného oznámenia na moju osobu. Polícia mi v tom nepomôže. Ide o občianskoprávny vzťah,” doplnil Karol. Na internete preto zverejnil inzerát, v ktorom ponúka prenájom bytu za výrazne zľavnenú sumu, ak mu pomôžu vyhnať podnájomníčku, ktorá tam už býva protiprávne. Zvažuje aj žalobu. „Je sociálny prípad, dlhy mi bude splácať niekoľko rokov. Je to začarovaný kruh,” uzavrel.

Riešením je žaloba o vypratanie

Tomáš Čerepán, právnik

- V prípade, ak ide o nájomcu, ktorý odmieta platiť nájomné, je nesmierne dôležité, aby prenajímateľ nevypratával nehnuteľnosť sám, t. j. svojpomocne. Ak by pri násilnom vysťahovaní došlo k poškodeniu vecí, do úvahy by prichádzala aj občianskoprávna zodpovednosť za náhradu spôsobenej škody. Najlepším riešením je podanie žaloby o vypratanie a bolo by vhodné, aby takejto žalobe predchádzala písomná výzva. Ak uspeje, bude nájomca povinný vypratať nehnuteľnosť v stanovenej lehote. Ak súdom určenú povinnosť nesplní, môže sa vlastník obrátiť na exekútora, ktorý vykoná exekúciu vyprataním bytu.