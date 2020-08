Nekonečný príbeh na Faerských ostrovoch: Šance Slovana stále žijú

Duel 1. kola kvalifikácie futbalovej Ligy majstrov 2020/2021 medzi domácim tímom KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov a slovenským šampiónom ŠK Slovan Bratislava sa predsa možno uskutoční.

Európska futbalová únia (UEFA) totiž napriek problémom "belasých" s pozitívnymi osobami na koronavírus duel zatiaľ oficiálne nezrušila a dokonca na svojom webe zverejnila aj zostavy oboch súperov. Duel by sa mal začať o 18.00 h SELČ.

Podľa webu UEFA.com zastupujúci tréner Slovana Szilárd Németh pošle na hraciu plochu od úvodu túto zostavu: Michal Šulla - Martin Hubert, Mitch Apau, Adam Laczkó, Lucas Lovat - Dávid Holman - Erik Daniel, Dejan Dražič, Samuel Lavrinčík, Alexander Tóth - Boris Cmiljanič. Medzi náhradníkmi figurujú Tomáš Rybár, Ibrahim Rabiu, Adam Matoš, Dávid Strelec, Adam Jackuliak, Patrik Haramia a Vasil Božikov. Ide o hráčov z "náhradnej" výpravy Slovana, ktorá na Faerské ostrovy priletela vo štvrtok.

Miestne úrady následne rozhodli, že výprava slovenského šampióna má dve možnosti - odcestovať domov alebo zostať v karanténe. Po stretnutí so zástupcami Európskej futbalovej únie (UEFA) padlo rozhodnutie, že Slovan môže na zápas nastúpiť, avšak v náhradnom termíne a s úplne iným tímom, aký sa vtedy nachádzal na Faerských ostrovoch. Vedenie Slovana preto vyslalo do dejiska náhradný tím. V novej výprave "belasých" bolo sedem hráčov A-tímu, ktorí sa nedostali do pôvodnej nominácie. Na Faerské ostrovy odleteli aj deviati juniori. V druhej výprave Slovana sa po prílete do krajiny objavil pozitívny prípad na koronavírus, daná osoba sa potom podrobila opakovanému testu tiež s pozitívnym výsledkom.

Definitívne rozhodnutie zostalo na ramenách Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá súťaž organizuje.

Postupujúci z dvojice KÍ Klaksvík, ŠK Slovan Bratislava by mal už počas nasledujúceho týždňa nastúpiť na pôde švajčiarskeho mužstva Young Boys Bern v 2. kole kvalifikácie LM.