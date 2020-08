Lobotka a Nízlová krstili rozkošnú dcérku Lindu: V bazilike sa zišli rodiny ako z katalógu

Ako z katalógu! Speváčka Daniela Nízlová (34) a futbalista Stano Lobotka (25) sú hrdými rodičmi rozkošnej osemmesačnej Lindy.

Ich princezná mala včera veľký deň. V dedinke Hronský Beňadik, odkiaľ pochádza jej prominentná mama, sa totiž konal jej krst, kde sa stretla celá rodina. Do baziliky v Hronskom Beňadiku sa včera okolo obeda začali schádzať okrem Nízlovej a Lobotku aj ich najbližší. Dôvod bol jasný, ich najväčší poklad Linda mala krst. „Boli sme tam my Nízlovci a Lobotkovci. Bolo to skvelé, perfektné,“ priznala Novému Času hrdá mama tesne po akte krstu. Linda to podľa jej slov zvládla na jedničku.

„Malinká napriek tomu, že bola nevyspatá, ani nemrnkla, keď ju krstili. Vo svojej podstate ona miluje vodu a je na ňu zvyknutá. Takže sa jej to páčilo, nerobilo jej to žiadny problém, ani sa nezľakla. Práveže bola fantastická. Bola tam veľmi príjemná atmosféra. Sme radi, že už je Linduška Božie dieťa,“ uzavrela Nízlová. Celá spojená rodina bola ako vystrihnutá z katalógu a bolo vidieť, že si na svojich outfitoch v tento veľký deň dali záležať.