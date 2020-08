Zamestnancovi Volkswagenu zistili koronavírus: Prvý prípad v bratislavskej automobilke

Volkswagen Slovakia eviduje prvý pozitívny prípad nového koronavírusu. Podľa informácií agentúry SITA sa má týkať nevýrobnej prevádzky.

Automobilka bezodkladne podnikla všetky potrebné kroky na zabránenie šírenia vírusu a prípad bol riešený s príslušným úradom verejného zdravotníctva. Bol identifikovaný okruh osôb blízkeho kontaktu, ktoré boli ponechané v domácej izolácii, bolo iniciované testovanie a priestory danej prevádzky boli dodatočne vydezinfikované. Prerušenie činnosti danej prevádzky nebolo nutné.



