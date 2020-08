Čechmánek lanári slovenskú legendu do Trnavy: Ukončí Kukumberg kariéru práve tam?

Chce potiahnuť ešte jednu sezónu a až potom sa pobrať na hokejový dôchodok! Reč je o útočníkovi Romanovi Kukumbergovi (40), ktorý vo vlaňajšom, kvôli koronavírusu predčasne ukončenom ročníku obliekal dres bratislavského Slovana.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Kukumberg pôvodne plánoval ukončiť dlhú 20-ročnú seniorskú kariéru práve v bratislavskom Slovane, ale keďže momentálne o jeho služby nebol záujem, obzerá sa po novom pôsobisku. „Povedal som si, že nechcem, aby mi kariéru ukončil koronavírus, kvôli ktorému sa minulý ročník nedohral. Chcem ešte rok potiahnuť, cítim sa v dobrej kondícii, nemám žiadne zranenie a hokej ma stále baví,“ vyjadril sa na úvod pre Nový Čas Roman Kukumberg, ktorý by však najradšej zostal blízko Bratislavy, kde žije. Keďže okrem Slovana sa mu neozvali ani z Bratislava Capitals, tak je veľmi reálne, že napokon posilní prvoligový tím Gladiators Trnava.



„Pred pár dňami mi volal Roman Čechmánek, ktorý sa stal v Trnave asistentom trénera, či by som im v novom ročníku nepomohol. Zobral som si pár dní na rozmyslenie a o pár dní mu dám stanovisko,“ pokračoval Kukumberg, ktorý bývalého skvelého českého gólmana Čechmánka dobre pozná.reagoval trojnásobný slovenský majster so Slovanom a s Trenčínom.

Relaxuje na rybách

O Kukumbergovi je známe aj to, že holduje rybárčeniu. „Veľmi často chodím na ryby, je to môj veľký koníček. Som však športový rybár, všetky svoje úlovky pustím späť do vody, ale predtým si urobím fotku na pamiatku,“ reagoval hokejový útočník, ktorý chytá ryby na malom Dunaji v Ister Jelka.