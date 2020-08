Budú štartovať v lige? Zverenci Adriána Guľu už poznajú výsledky testov

Dnešný úvodný zápas novej sezóny prvej futbalovej ligy medzi Plzňou a Opavou sa odohrá podľa plánu.

Kontrolné testy Plzenčanov, ktorí majú v klube dva prípady choroby Covid-19, boli negatívne. Úradujúci vicemajster o tom informoval v tlačovej správe.

Plzeň v stredu ohlásila, že testy pred štartom sezóny odhalili jedného nakazeného hráča. Pri štvrtkových kontrolných odberoch sa choroba objavila aj u člena širšieho realizačného tímu, ktorý bol rovnako ako prvý nemenovaný chorý okamžite izolovaný.

HRAJEME! í ½í¹Œâš½ï¸

Výsledky pátečních testů v týmu FC Viktoria Plzeň na přítomnost SARS-CoV-2, původce onemocnění Covid-19, byly vÅ¡echny negativní. Tým tak může v 18:00 nastoupit k ligovému zápasu s @sfcopava.#fcvp #PLZOPA pic.twitter.com/tKSIIH4lZp — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 21, 2020

Dnešné kolo testov už ďalší pozitívny prípad neodhalilo aAž do začiatku tohto týždňa platilo, že v prípade pozitívneho testu u niektorého z hráčov musel do dvojtýždňovej karantény celý tím. Po rokovaní rady vlády pre zdravotné riziká so zástupcami športov majú ponovom zamieriť do izolácie len nakazení, ak budú ostatní členovia mužstva negatívny.

Zápas s Opavou začne o 18:00. V stredu čaká Plzeň 2. predkolo Ligy majstrov v Alkmaare.