Krajniaka najnovší prieskum potešil: Podnikatelia sú s pomocou štátu spokojní

Prevažná väčšina firiem nad 20 zamestnancov je spokojná s pomocou štátu pri kríze spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Oceňujú najmä finančnú pomoc na udržanie pracovných miest, pandemickú PN a OČR, zmeny v Zákonníku práce, ale tiež dostupnosť informácií či prístup úradov. Povedal to v piatok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Teší ma, že prvé tri najoceňovanejšie opatrenia boli z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny," povedal Krajniak. Finančnú pomoc na udržanie pracovných miest uviedlo ako najlepšie opatrenie 59 % respondentov, pandemickú nemocenku a náhradu mzdy pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) ocenilo 53 % firiem a zmeny v Zákonníku práce 49 % spoločností.

Krajniak ocenil aj výsledky prieskumu, podľa ktorých bolo spokojných s prístupom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 75 % opýtaných. Viac ako 70 % respondentov bolo spokojných aj s prístupom daňových úradov, Sociálnej poisťovne a Finančnej správy SR. "Keď si uvedomíme, pod akým tlakom museli najmä pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne pracovať, je to obdivuhodné a som im za to vďačný," povedal Krajniak.

Minister zdôraznil pomoc štátu pri hľadaní informácií o štátnej pomoci. Podľa prieskumu až 88 % firiem našlo informácie na stránkach ministerstiev, úradov a iných štátnych inštitúcií. Spokojných s prehľadnosťou stránky pomahameludom.sk bolo podľa prieskumu takmer 96 % respondentov a 86 % tam našlo všetky potrebné informácie.

Otázky sa týkali aj toho, či najzasiahnutejšie sektory dosiahli na štátnu pomoc. O pomoc požiadalo podľa Krajniaka 58 % ľudí, no napríklad v zábavnom a rekreačnom priemysle či v ubytovacích službách prejavilo záujem o štátnu pomoc 90 % respondentov. Viac ako 60 % opýtaných požiadalo o štátnu pomoc v priemysle, maloobchode aj veľkoobchode či v zdravotníctve.

Z výsledkov prieskumu spoločnosti Trexima na vzorke 2 065 firiem podľa ministra vyplýva, že väčšina ľudí je so štátnou pomocou spokojná. V nasledujúcich mesiacoch by sa mala situácia zlepšovať, pretože ekonomika postupne rastie. Napriek tomu ministerstvo ráta s ďalším pokračovaním štátnej pomoci podnikom. Doteraz na túto pomoc minul rezort približne 530 miliónov eur, no po započítaní OČR a ďalších náhrad je to okolo 700 miliónov eur.