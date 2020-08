Harry a Meghan pokazili svadbu princeznej Eugenie: Toto by vytočilo každú nevestu!

V lete 2018 vyrazila princezná Eugenie so svojím snúbencom Jackom Brooksbankom na dovolenku s bratrancom princom Harry a jeho vtedy pomerne novou manželkou Meghan.

Netušila, že práve táto dvojica jej za pár mesiacov bezohľadne zničí svadobný deň. Harry a Meghan si rozhodne nepotrpia na ohľaduplnosť. A tak vo svadobný deň princeznej Eugenie priamo na jej obrade začali prítomným oznamovať, že s Harrym čakajú dieťa.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Každý trochu inteligentný dospelý človek vie, že svadobný deň patrí neveste a ženíchovi. Preto väčšina svadobčanov nemá okázalejšie či vyzývavé oblečenie, nikto sa nevyťahuje, nechváli, nestrháva na seba pozornosť a neodhaľuje toho dňa šokujúce správy o sebe či komkoľvek inom ako neveste a ženíchovi. A aj v tom prípade to musia byť správy pozitívne. Bohužiaľ k tej bezohľadnej menšine patria Harry a Meghan, ktorí počas svadobného obradu princeznej Eugenie začali šíriť medzi prítomnými správu, že čakajú dieťa.A čo viac, túto informáciu odhaľuje ich kniha Finding Freedom, ktorá ich má líčiť v lepšom svetle. Podľa autorov Omida Scobieho a Carolyn DurandAko väčšina neviest totiž verila, že onen svadobný deň je jediným takýmto dňom jej života. Ale byť jedinou hviezdou tohto dňa života jej dopriate nebolo.S vydaním knihy sa Harry a Meghan prerátali. Hneď v niekoľkých ohľadoch. Jednak tvrdili, že s autormi osobne vôbec nehovorili a že obsah neautorizovali, ale tiež dúfali, že ich publikácia bude líčiť v lepšom svetle, než aké si vyslúžili v médiách kvôli svojmu správaniu v uplynulých dvoch rokoch. Lenže kniha je dôkazom toho, že si celú dobu vynucujú pozornosť, a keď ich niekto upozorní na to, že by sa mali správať skromnejšie a slušnejšie, začnú trucovať, prskať a kopať okolo. Ale navyše Meghan, ktorá sa súdi s vydavateľom denníka The Mail, si knihou v tejto kauze priťažila."Hovorili sme s blízkymi priateľmi Harryho a Meghan, poradcami britskej kráľovskej rodiny a služobníctvom (minulým i súčasným), s charitami a organizáciami, s ktorými si utvorili dlhodobé vzťahy,píše sa na obálke knihy. Hovorca páru však vyhlásil: "Vojvoda a vojvodkyňa z Sussexu neboli opýtaní a neprispeli do knihy Finding Freedom. Táto kniha sa zakladá na osobných skúsenostiach autorov ako členov tlačového odboru kráľovskej rodiny a na ich vlastnom nezávislom spravodajstve. "Advokát Mark Stevens zo spoločnosti Howard Kennedy to vidí jasne. ,,V podstate je toto priznanie, že sa tá kniha úplne blíži autorizovanej biografii," uviedol v rozhovore pre denník The Telegraph. To môže pomôcť právnikom zastupujúcim denník The Mail, ktorí sa snažia dokázať, že. Je to teda premyslená PR kampaň, v rámci ktorej potom s novinármi naoko bojuje.