O osude Slovana sa rozhodne v najbližších hodinách, Kmotrík ml.: Robia všetko pre to, aby sa nehralo

Piatkový duel futbalistov Slovana Bratislava v 1. predkole Ligy majstrov na pôde KÍ Klaksvík je ohrozený.

Podľa portálu nordlysid.fo sa vyskytol pozitívny prípad na nový koronavírus aj v druhej výprave Slovana, ktorá priletela na Faerské ostrovy vo štvrtok. Podľa faerských médií funkcionári Slovana pre problémy s testovaním odmietli v plnej miere akceptovať ich výsledky od miestnej spoločnosti Thetis a žiadali o opakované kolo testovania.

"Definitíva o osude zápasu ešte stále nepadla. Malo by sa tak stať v priebehu najbližších troch až štyroch hodín. Zatiaľ prebieha všetko podľa štandardného predzápasového protokolu. Práve cestujeme na predzápasovú poradu. Žiaľ, domáci robia všetko pre to, aby sa nehralo," povedal pre poludňajšie spravodajstvo RTVS generálny riaditeľ bratislavského Slovana Ivan Kmotrík ml.

Ak by sa potvrdil pozitívny test aj v druhej výprave, Slovan by na zápas nemohol nastúpiť, pretože všetci jeho členovia by museli na základe rozhodnutia miestnych úradov zostať v karanténe, alebo sa vrátiť domov.