Smrť Jozefa († 38) v Belgicku nenechala chladnú ani Čaputovú: Slová absolútneho odsúdenia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová absolútne odsudzuje smrť Jozefa Chovanca, ktorého v roku 2018 zadržali na belgickom letisku.

V aktivitách smerom k belgickej strane sa spolieha na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS). Ak bude treba, zasiahne aj zo svojej pozície. Prezidentka o tom informovala v piatok.

"Je absolútne neprípustné akékoľvek násilie, ktoré nebodaj vedie k smrti občanov zo strany polície alebo bezpečnostných zložiek, takže takýto akt, v ktorého dôsledku zomrel náš občan, absolútne odsudzujem," uviedla Čaputová.

O krokoch voči belgickej strane ju informoval Korčok. Ubezpečil ju, že rezort diplomacie vyvíja diplomatické aktivity, ktoré by mali smerovať k dôslednému vyšetreniu tohto prípadu. "Budem sa zaujímať aj naďalej, ak bude potrebné, budem konať aj z pozície prezidenta republiky," doplnila.

Slovák Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania. Podľa pôvodných správ sa Chovanec v cele dopustil násilného sebapoškodzujúceho konania, čo prinútilo políciu, aby opäť zasiahla a upokojila ho. Chovanec následne utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Zo záznamu priemyselnej kamery však vyplýva, že udalosti predchádzajúce zhoršeniu zdravotného stavu zadržaného Slováka sa udiali inak. Vidno na nich, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.