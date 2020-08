Rok po hrozivej diagnóze sa hasič Eric dozvedel prekvapivú správu: Život manželov sa obráti naruby

Koncom augusta 2019 lekári diagnostikovali hasičovi Ericovi Stevensovi amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS), smrtiace neurologické ochorenie, ktoré človeku pomaly odoberá schopnosť ovládať svoje svaly.

Táto skľučujúca diagnóza prišla len mesiac po tom, čo sa oženil so svojou dlhoročnou láskou. Eric (30) a jeho manželka Amanda (29) majú rok po zistení hrozivej diagnózy opäť dôvod na radosť. Manželia a ich psík Duke oznámili na sociálne sieti úžasnú správu. Ich rodinka sa rozrastie o nového člena. "Erik, Amanda a Duke príjmu do tímu ďalšieho člena," napísali na sociálnej sieti. Bábätko by sa malo narodiť v januári 2021. "Nevieme sa dočkať, kedy ťa uvidíme drobček," doplnila Amanda k ďalšej fotke. Pár prezradil portálu KTLA aj pohlavie bábätka. Bude to dievčatko.

Párik zverejnil na Instagrame niekoľko milých fotografií. Na jednej z nich má Duke dokonca šatku s nápisom veľký brat. "Myslím, že toto malé dievčatko nám dá viac motivácie a inšpirácie, aby sme pokračovali v robení toho, čo robíme, a my len dúfame, že sa to oplatí a že s ňou môžeme žiť skvelý život," povedal budúci otecko. U pacientov s diagnostikovanou ALS sa najprv objavia zášklby svalov alebo slabosť končatiny, nasledovaná nezrozumiteľnou rečou. Keďže choroba ovplyvňuje nervové bunky v mozgu a chrbtici, pacienti pomaly strácajú schopnosť hovoriť, jesť, chodiť a dýchať sami.

V súčasnosti neexistuje žiadny liek a preto pacienti umierajú do troch až piatich rokov od určenia diagnózy. Aj napriek tomu existujú liečby a klinické testy, ktoré môžu spomaliť rozvoj choroby.