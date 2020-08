Peking zrušil povinné nosenie rúšok: Reakcia niektorých ľudí vás zaskočí

Zdravotné úrady Pekingu v piatok zrušili povinné nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch potom, čo čínska metropola posledných 13 dní nezaznamenala žiadne nové prípady nákazy. Napriek tomu sa ale v piatok veľká časť ľudí v uliciach stále pohybovala s ochrannými rúškami, informovala agentúra Reuters.

Niektorí hovoria, že sa s rúškom cítia bezpečnejšie, zatiaľ čo iní uvádzajú ako jeden z dôvodov spoločenský tlak. "Myslím, že by som si mohla rúško dať dole, ale musela by som vidieť, že to moje okolie prijíma. Mám strach, že sa ma ľudia budú báť, keď ma uvidia bez masky," povedala agentúre Reuters 24-ročná žena.

Od začiatku pandémie, ktorá sa rozšírila z čínskeho mesta Wu-chan, zrušil Peking povinné nosenie rúšok vo vonkajších priestoroch už druhýkrát. Prvýkrát to bolo koncom apríla, ale v júni bola táto povinnosť opätovne zavedená potom, čo sa objavilo nové ohnisko nákazy na trhovisku na juhu metropoly. Pevninská Čína nezaznamenala žiadny nový prípad lokálneho prenosu nákazy už päť dní. Vo štvrtok úrady ohlásili 22 zavlečených prípadov a uzavreli hranice, čo sa netýka čínskych občanov.