Bratislavská vodárenská obhajuje prudký nárast cien! Ako sa dá získať vodu na rok zadarmo?

Platíme viac! Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ohlásila minulý piatok zvýšenie cien.

Za vodné a stočné tak od 14. augusta platíme viac. Podľa spoločnosti sa mesačné náklady trojčlennej rodiny zvýšia za vodné a stočné o 1,50 eura. Vodárne obhajujú nárast platieb tým, že musia nevyhnutne rekonštruovať a modernizovať infraštruktúru. „Zreálnenie cien vodného a stočného bolo nevyhnutné, ak sa máme začať starať o vodovody a kanalizácie tak, ako je to potrebné,“ uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Zvýšenie cien prišlo prvýkrát od roku 2014. Aby však bolo spoplatnenie objektívne, musia sa vykonať odpočty vodomerov. Nový Čas preto zisťoval, či ich musí vykonať odberateľ alebo správcovská spoločnosť.

Čo je potrebné urobiť?

Zmena ceny vstúpila do platnosti od piatka. Zákazníci musia preto nahlásiť stav vodomeru, a to do 30 dní od vstúpenia do platnosti. Čas na ohlásenie máte teda do 9. septembra 2020. „Je potrebné, aby všetci zákazníci BVS vykonali odpočty svojich vodomerov. Na základe týchto údajov sa následne urobí rozpočítanie spotreby vody podľa starej a novej ceny,“ uviedol riaditeľ komunikácie vodární Peter Podstupka.

Kto je povinný stav nahlásiť?

Odpočty vo všeobecnosti nahlasujú priami klienti, teda tí, ktorí majú so spoločnosťou uzavretú zmluvu a dostávajú faktúry od BVS. „V prípade panelákov alebo bytových domov zabezpečuje individuálne odpočty správca, ktorý ich potom súhrnne nahlasuje BVS,“ ozrejmil Podstupka. Ak teda vo vašej bytovke zabezpečuje tieto služby správcovská spoločnosť, nemusíte si lámať hlavu. Ak ste však priamym zákazníkom vodární, je potrebné, aby ste do stanoveného dátumu ohlásili stav vodomeru BVS.

Komu poslať údaje?

Aktuálny stav vodomeru môžete zadať priamo cez nový zákaznícky portál BVS. „Ide o najpohodlnejší spôsob, ako tak môžu zákazníci urobiť, a aj do budúcna to našim klientom umožní lepšie s nami komunikovať,“ usmernil Podstupka. Ďalším spôsobom je urobiť tak osobne na ľubovoľnom kontaktnom centre BVS alebo prostredníctvom telefonického centra spoločnosti. BVS propaguje svoj nový portál aj súťažou o výhru vody na rok zadarmo v prípade, že sa zaregistrujete na zákazníckom portáli a do 31. augusta nahlásite stav vodomeru.

Čo ak stav načas nenahlásite?

Nebojte sa pokuty! Tú nedostanete. Namiesto toho vykonajú prepočet na základe priemernej spotreby. „Pre tých klientov, ktorí nenahlásia svoj aktuálny stav vodomeru, bude použitý prepočet podľa priemernej spotreby zistenej podľa historických odpočtov, tak ako to umožňuje zákon,“ uzavrel Podstupka.