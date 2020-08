Záhadná smrť Miroslava († 49), ktorý mal dobodať svoju manželku: Čo viedlo k tragédii?!

Za dverami jedného z myjavských bytov sa v stredu odohral krvavý horor. Krátko pred jedenástou hodinou v noci sa bytovkou ozvalo zúfalé ženské volanie o pomoc.

Podľa polície tam Miroslav († 49) dobodal svoju manželku Lenku (35) a potom vyskočil z okna na 4. poschodí. Ťažko zranená, krvácajúca žena z posledných síl otvorila dvere dobýjajúcim sa susedom, ktorí jej utekali na pomoc. A to všetko sa odohralo v prítomnosti ich dvojročného syna.

Manželia Miroslav († 49) a Lenka (35) si ešte deň pred krvavými jatkami užívali príjemné spoločné chvíle. Tešili sa z výletu na neďaleký Čachtický hrad a na spoločných fotografiách len pár hodín pred tragédiou žiarili šťastím. Počas stredajšej noci však už bolo všetko inak. „Došlo k rodinnej tragédii, kde muž dobodal manželku a následne vyskočil z okna. Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. Privolaní záchranári muža stabilizovali a bol prevezený do nemocnice v Skalici. Žena utrpela mnohopočetné bodné poranenia a bola prevezená do nemocnice v Myjave,“ prezradil hovorca záchranárov Jozef Minár.

Svedectvá susedov

Ešte aj niekoľko hodín po tragédii bola chodba na štvrtom poschodí poliata krvou a susedia sa snažili stopy po hrôzostrašnej tragédii zmyť. „Okolo pol jedenástej som počula silný krik. Keď som vyšla na chodbu, susedia už boli vonku a volali policajtov,“ prezradila vystrašená suseda s tým, že keď začala búchať na dvere, krik ustal. „Neviem, či sa útočník v tej chvíli zháčil, ale pani z posledných síl otvorila dvere,“ dodala. Na pohľad, ktorý sa jej naskytol, nezabudne do konca života.

„Keď som videla, v akom je stave, zakričala som na suseda, aby volal aj záchranku. Bála som sa, či útočník nevybehne. Zháňala som čisté utierky, aby sme zastavili susede krvácanie. Mala niekoľko bodných rán po celom tele, ale ešte komunikovala,“ opisovala chvíle hrôzy suseda. „Potom došli policajti. Upozornila som ich, že je tam aj malé dieťa. Vyzývali ho, aby vyšiel a vtedy sa asi rozhodol, že vyskočí,“ dodala statočná žena. Podľa jej slov Miroslav potom vyskočil z okna spálne. Dvojročný chlapec skončil v rukách sociálnych pracovníčok.

Podľa slov ďalších susedov z bytovky nič nenasvedčovalo tomu, že sa schyľuje k takejto tragédii: „Oni žili normálne, chodili so synom na prechádzky, nič zvláštne sme si nevšimli. Bývali tu asi štyri roky, prerábali si byt. Suseda ešte chodila mávať so synom manželovi na zastávku, on jazdil na autobuse.“

Trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička prezradil, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu vraždy v štádiu pokusu. „V stredu 19. augusta v nočných hodinách mal v Myjave 49-ročný muž pichnúť nožom svoju manželku. Následne mal vyskočiť z balkóna bytu, pričom na následky zranení v nemocnici zomrel,“ uviedol Kudlička a dodal, že žena je v nemocnici v ohrození života.