Opäť vo vojne! Angelina podrazila Brada, ten sa vyhráža odplatou: Vrátim ti to!

Od jari tohto roku panovalo medzi Angelinou Jolie a Bradom Pittom nebývalé prímerie. Ešte v júli bol hollywoodsky idol niekoľkokrát videný, ako na motorke prichádza domov k bývalej manželke. Ale zdanlivý pokoj vystriedali hromy blesky.

Angelina totiž požiadala o výmenu sudcu, pretože sa jej nepáči, že Brad začína v rozvodovej bitke o starostlivosť o deti vyhrávať. Pitt je sklamaný. Podľa neho herečka prestrelila a jemu nezostáva než konať veľmi tvrdo.

"Brad tvrdí, že Angelina zašla tentoraz príliš ďaleko. Že nemá žiadnu inú možnosť, ale musí tvrdo udrieť a vrátiť jej to," cituje Us Weekly. Brad a Angelina od začiatku rozvodového konania majú súkromného sudcu, ktorého si platia. To preto, aby celý proces zostal v utajení pred médiami a verejnosťou. Súd ich vlani rozviedol s tým, že počas nasledujúcich rokov dorieši majetkové pomery a starostlivosť o spoločné deti. Na jar sa to javilo veľmi dobre a obaja sa tvárili, že mieria k priateľskej dohode. Teraz je všetko ale v troskách a schyľuje sa opäť k ťažkej vojne.

Bradovi právnici považujú výmenu sudcu za nekalú taktiku a oznámili: "Bohužiaľ, jedinci, ktorí budú najviac trpieť týmto priezračným taktickým manévrom pani Jolie, budú ich deti, ktoré naďalej budú zbavené práva na konečné riešenie ich starostlivosti." Angelinin právny tím odpovedal: "Akékoľvek prieťahy v tomto konaní sú spôsobené horlivým pokusom Pittovho tímu vytvoriť nevídané osobitné výnimky v prospech ich klienta."