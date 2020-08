Bolestivé priznanie dcéry legendy Stana Dančiaka († 75) Zuzany: Nemám z čoho žiť!

Niet pochýb o tom, že slovenská herečka Zuzana Dančiaková (48) zdedila herecký talent po svojom legendárnom otcovi Stanislavovi Dančiakovi († 75).

Svoje umelecké vlohy však nevyužila naplno. So svojím milovaným otcom mala krásny vzťah a bola to práve Zuzana, ktorá bola v ťažkých časoch tou najväčšou oporou, ktorú pri sebe uznávaný herec mal. Starostlivosť o blízkeho človeka však Zuzanu stála veľa. Sympatická blondínka po smrti otca prezradila, že pre lásku k rodine sa musela vzdať budovania kariéry a práce, ktorú tak veľmi miluje. A k tejto celej situácii jej nepomohla ani pandémia, ktorá ju zrazila na kolená ešte viac.

Hľadala si prácu, ale nepochodila. Pred dvoma rokmi zasiahla umeleckú scénu tragická správa. V noci 4. augusta 2018 do neba odišiel herec Stanislav Dančiak, ktorý v nemocnici podľahol zápalu pľúc. Predtým však už zápasil so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo veľmi trápili. O legendu, ktorú choroba najprv pripravila o zrak, sa tak ešte pred smrťou starala jeho rodina vrátane dcéry Zuzany. Tá teraz prezradila, že láska k otcovi ju stála mnoho.

„Rodina bola vždy nad kariérou, takže keď mi ochorel tatinko, starala som sa o neho a stiahla som sa z obrazovky,“ priznala herečka, ktorá tvrdí, že vysnívanú prácu vymenila za posledné chvíle s najbližším človekom. Príjem však úplne nestratila. „Začala som robiť úpravy seriálov, pretože mojím poslaním bolo žiť a tvoriť pre divákov, ktorí večer unavení sadnú k TV a chcú relaxovať. Urobila som nespočetné množstvo seriálov,“ dodala Dančiaková s tým, že takto si začala privyrábať v časoch, keď jej otec potreboval 24-hodinovú starostlivosť.

Škrt cez rozpočet jej však urobila situácia, ktorá pred pár mesiacmi postihla azda každého človeka. Projekty, ktoré mala v pláne, dostali pre pandémiu koronavírusu STOP a Zuzana tak skončila ako väčšina jej kolegov na dlažbe. Na rozdiel od iných seriálových hviezd, ktoré si permanentným nakrúcaním zrejme dokázali ušetriť nejakú tú korunu, to bolo pre Dančiakovú o to ťažšie, že musela kariéru pre rodinné dôvody častokrát odkladať a tým prichádzala aj o značnú časť peňazí, ktoré by sa jej teraz rozhodne zišli.

Chcela byť predavačka

Hoci blondínka po skončení Konzervatória v Bratislave vyštudovala herectvo na VŠMU, nemala viac na výber. Situácia ju nakoniec dohnala až k tomu, aby sa rozhodla zasadnúť za pokladňu. „Keď som sa uchádzala o prácu predavačky, povedali mi, že mne takú prácu dať nemôžu, keď som sa uchádzala o príspevok, nedostala som nič. Nie som vymetačka večierkov, som len obyčajný človek, ktorý chce pracovať,“ poznamenala herečka bez stáleho príjmu a bez finančnej podpory.

K celej skutočnosti Zuzane tiež nepridali ani urážky od ľudí, ktoré si vraj počas týchto mesiacov číta. „Od februára nemám prácu, ľudia mi odkazujú, aby som šla vykladať maslo, keď mi nestačí to, čo som ako darmožráčka nahrabala,“ priznala Dančiaková, ktorú netaktnosť ľudí trápi. Vrásky na čele jej však viac robia obavy o budúcnosť. „Tak sa pýtam, naozaj chcem tak veľa? Mám v sebe pokoru, mám v sebe sebareflexiu, ale nemám z čoho žiť,“ ukončila úprimne Zuzana.