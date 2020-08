Otto Weiter po náhlej smrti manželky († 47): Už je jasné, kto nahradí jeho milovanú Andreu

Musí ísť ďalej! Repeťák Otto Weiter (65) dostal veľkú facku od života, ktorú si rozhodne nezaslúžil. V júli totiž náhle a nečakane zomrela jeho milovaná manželka Andrea († 47).

Dvojicu okrem lásky spájala aj práca. Pravidelne spoločne koncertovali a moderovali šou v Senzi TV. Otto si uvedomuje, že práve práca mu pomôže prekonať túto naročnú etapu života. Sám tak dozeral na výber moderátorky, ktorá príde na miesto jeho manželky. Rozhodnutie padlo na dobre známu Barboru Balúchovú (32). Weiter má za sebou najťažšie dni svojho života. V polovici júla navždy odišla v spánku jeho manželka Andrea. Otto sa so stratou lásky vyrovnáva len ťažko.

Známy repeťák sa už rozhodol vrátiť do pracovného kolotoča a tým si zamestnať myseľ. Jeho manželka patrila medzi hviezdy Senzi TV a okrem toho, že mala talkshow, s Ottom moderovali aj ich vlastnú reláciu. Po jej náhlom odchode musia projekty pokračovať. Talkshow, kde sa pravidelne prihovárala divákom Andrea, dostala podľa našich informácií známa speváčka. „Povedali sme si, že by to mala byť žena, ktorá je skúsená pred kamerou, na pódiách, bude vedieť dobre rozprávať. Zhodli sme sa na Barbore Balúchovej,“ vysvetlil šéf televízie Noro Mészároš. Veľké slovo mal práve Otto a ten musel Barboru schváliť.

„Poznáme ju už veľa rokov, pretože chodieva na rôzne koncerty, ktoré organizujeme. Otto ju veľmi dôverne pozná,“ vysvetlil Mészároš. Balúchová ale musela prejsť skúškou. „Máme za sebou prvé nakrúcania s hosťami, je hotová celá zvuková aj obrazová grafika. Relácia sa bude volať Senzi svet s Bašou,“ hovorí Noro, ktorý si uvedomuje, že Ottova Andrea bola iba jedna. „Barbora sa svojej úlohy zhostila veľmi dobre. Aj keď Andreu asi ťažko niekto nahradí. Andrea bola svojská, mala obrovské množstvo fanúšikov...“

Okrem tejto relácie potrebujú zaplniť ešte jedno miesto. Šou Zahoď starosti totiž Weiter moderoval spoločne s manželkou. „Zvažujeme, či bude robiť Oto túto šou sám, alebo to bude robiť s Bašou. Alebo zvolíme inú moderátorku,“ prezradil šéf televízie. Fotograf Nového Času zachytil Nora na návšteve u Otta v spoločnosti istej dámy. „Dnes sme mali stretnutie s jednou kandidátkou,“ dodal Mészároš, ktorý verí, že Weiterovi práve práca pomôže. „Pre Otta to bude ďalší krok v živote. Aby sa ľahšie dokázal zmieriť so situáciou, aby začal fungovať a pracovať. Aktuálne sa pripravuje veľká Otto Weiter šou, ktorá bude v septembri.“