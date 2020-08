Alexej Navaľnyj je v kóme: Putinovho kritika otrávili! Aké informácie unikli z nemocnice?

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj (44) skončil v bezvedomí v nemocnici. Podľa jeho hovorkyne ho otrávili niečím, čo mu dali do čaju. Kremeľ mu oficiálne zaželal skoré uzdravenie.

Navaľnyj sa včera ráno vracal zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy. Na letisku si dal čaj a potom nastúpil do lietadla. Počas letu mu prišlo zle a začal kričať od bolesti. Lietadlo pristálo v Omsku a Navaľného previezli do nemocnice. „Ide o otravu jedom. Domnievame sa, že mu niečo namiešali do čaju. Bolo to to jediné, čo ráno vypil. Lekári vravia, že jed sa vstrebáva rýchlejšie cez horúcu tekutinu. Teraz je v bezvedomí,“ uviedla hovorkyňa Navaľného Protikorupčnej nadácie Kira Jarmyš.

Neskôr dodala, že opozičný politik je v kóme napojený na ventilátor a nemocnica je plná policajtov. Lekári sa podľa nej najskôr delili o informácie, po príchode polície však už nič nehovoria. Do nemocnice prišla aj Navaľného manželka Julia a jeho lekárka Anastasia Vasilieva, no odmietli ich k nemu pustiť. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že kritikovi želajú skoré uzdravenie a ak rodina požiada o liečbu v zahraničí, budú ju zvažovať.

Lekári sú vo vyjadreniach zdržanliví. Majitelia kaviarne na letisku prezerajú zábery z kamier, či sa s čajom nejak manipulovalo. Mimochodom, včera bolo 80 rokov, odkedy Stalin nechal umlčať svojho kritika Leva Trockého. Ten žil v azyle v Mexiku, kde mu 20. augusta 1940 agent NKVD zaťal horolezecký cepín do hlavy. Trockij zomrel na druhý deň.