Djokovič opäť vymýšľa: Na US Open si vybavil zvláštnu výnimku

Srbský tenista Novak Djokovič uprednostnil súkromné bývanie pred oficiálnymi hotelmi pre účastníkov grandslamového US Open v New Yorku.

S organizátormi v tejto záležitosti zviedol tuhý boj a napokon ich presvedčil, že bude dodržiavať prísny bezpečnostný režim a neporuší predpísané hygienické pravidlá.

Zverenec trénera Mariána Vajdu si prenajal dom na predmestí mesta. "V tieni stromov a v pokojnom prostredí to bude požehnanie. Som vďačný, pretože som videl hotely, v ktorých budú hráči bývať. Nechcem vyznieť arogantne, ale bude to pre mnohých ťažké zostať v malých izbách, v ktorých ani nejde otvoriť okno," citovala svetovú jednotku agentúra DPA.

Grandslam v New Yorku, ktorý sa začne 31. augusta, sa rozhodli vynechať viacerí špičkoví hráči, vrátane Španiela Rafaela Nadala. "Aj ja som bol blízko k tomu, aby som do New Yorku nepricestoval. Bolo tam veľa neistoty. Ale pre náš šport je dôležité, aby sme išli ďalej," dodal 33-ročný Srb.