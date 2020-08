Finančný audit ministerstva kultúry v Rozhlase a televízii Slovenska: Čo odhalil?

Finančný audit Ministerstva kultúry (MK) SR v Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) bol zameraný na hospodárenie s prostriedkami štátu.

Odhalil len nedostatky týkajúce sa povinnosti tretích strán pri externej výrobe, na základe čoho musel RTVS z objemu minuloročnej poskytnutej sumy od štátu vo výške 26 miliónov eur vrátiť 0,12 percenta (30.077 eur). Generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník o výsledku kontroly informoval na štvrtkovom zasadnutí Rady RTVS.

Ukončený finančný audit rezortu kontroloval obdobie za roky 2017 - 2019. "Kontrola potvrdila, že interná výroba relácií RTVS je nastavená hospodárne a procesy sú v poriadku. Odhalené nedostatky sa týkali externej výroby, keď dodávatelia neboli schopní predložiť doklady potvrdzujúce skutočné náklady vo výške 30.077 eur, teda 0,12 percenta z celkového objemu poskytnutých prostriedkov v roku 2019," povedal Rezník.

Verejnoprávny vysielateľ túto sumu už vrátil do štátneho rozpočtu. Keďže ide o pochybenie tretích strán, Rezník deklaroval, že RTVS vyvodí dôsledky a bude žiadať náhradu týchto výdavkov od dodávateľov. "Doklady kontrolované MK SR nestihli prejsť internou kontrolou RTVS, keďže v dôsledku pandémie bola všetka pozornosť venovaná zákonnej povinnosti RTVS informovať občanov o aktuálnom dianí. Za bežných okolností by kontrolný mechanizmus a nastavené procesy v RTVS pravdepodobne zachytili chybové zúčtovanie koprodukčného vkladu a prišlo by k náprave bez nutnosti vrátenia finančných prostriedkov," ozrejmil.

Výsledky kontroly však podľa neho potvrdili kľúčový fakt, že interné nastavenie procesov v RTVS je funkčné a hospodárne. "Taktiež bolo skonštatované, že investície a verejné obstarávanie sú v RTVS v absolútnom poriadku," dodal riaditeľ RTVS.

Kontrolu hospodárenia RTVS v rámci svojich kompetencií potvrdilo MK na konci mája. Rezort vykonáva kontrolu finančného a vecného plnenia príspevku, ktorý RTVS dostáva v rámci zmluvy so štátom.