Fínsky novinár vyzval Jokerit, aby nenastúpil v Minsku: Dokonalá rana diktátorovi

Fínsky novinár Sasha Huttunen vyzval hokejový klub Jokerit Helsinki, aby nenastúpil na svoj prvý zápas v sezóne KHL 2020/2021.

Jokerit by ho mal odohrať 3. septembra v Minsku proti tamojšiemu Dinamu.

Publicista fínskeho periodika Iltalehti vo svojej výzve uviedol dva dôvody, prečo by fínsky klub nemal do Minska cestovať: "Sezóna v KHL sa pravdepodobne začne včas. Takže aj zápas v Minsku s Dinamom sa zrejme uskutoční, aj keď Bielorusi nebrali koronavírus nikdy vážne. Bolo by skvelé, keby Jokerit preukázal svoju morálku a nešiel do Bieloruska, kde diktátor Lukašenko posilňuje svoju pozíciu a to aj pomocou hokeja. Ak Jokerit nenastúpi, bola by to dokonalá rana diktátorovi. Zdá sa však, že 'žolíci' ani nevedia, čo sa deje v Bielorusku," uviedol Huttunen.

Generálny riaditeľ klubu Jari Kurri nedávno uviedol, že nedostal žiadne správy, pre ktoré by sa mal začať obávať. "Bohužiaľ, Kurri sa tak hlboko zaplietol do šnúr ruských oligarchov, že sa toto vyhlásenie očakávalo. V prípade Jokeritu je na mieste otázka, či je tím skutočne ľahostajný, alebo či mu nariadili držať ústa, pokiaľ ide o citlivé ruské problémy. Z ľudského hľadiska by táto možnosť nebola tou najhoršou možnosťou," dodal Huttunen.