Viacero univerzít sa vykašlalo na výzvu ministra: Prečo začnú akademický rok už 21.septembra

Hoci minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) vyzval univerzity, aby zimný semester nového akademického roka 2020/2021 začali až 28. septembra, viaceré tak neurobia.

Študenti sa začnú vzdelávať už zväčša o týždeň skôr, teda od 21. septembra.

"Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave sme zvážili odporúčanie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a rozhodli sme, že nebudeme začiatok semestra posúvať a začneme podľa pôvodného harmonogramu," uviedla pre TASR Martina Mášiková z rektorátu UK. Oficiálny začiatok akademického roka 2020/2021 je naplánovaný na 21. septembra, niektoré fakulty však začnú už skôr, závisí to od jednotlivých študijných programov.

Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave taktiež zvážilo odporúčanie ministerstva školstva, no rozhodlo, že výučba v zimnom semestri sa začne podľa pôvodného harmonogramu 21. septembra. Dôvodom sú napríklad aj skúsenosti so zmenami harmonogramov v letnom semestri akademického roka 2019/2020. "V prípade zhoršenia pandemickej situácie sme pripravení výučbu, ktorá má na STU začať 21. septembra, realizovať dištančnou metódou dovtedy, kým to bude potrebné," uviedla prorektorka Monika Bakošová.

"Prioritou vedenia univerzity, fakúlt a účelových pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach je ochrana zdravia študentov a zamestnancov. Z toho dôvodu pozorne sledujeme vývoj epidemiologickej situácie a v prípade jej zhoršenia sme pripravení reagovať zavedením organizačných a protiepidemiologických opatrení," uviedlo pre TASR vedenie univerzity. Aj tu plánujú zimný semester začať 21. septembra. "Neskorší začiatok výučby 28. septembra nie je pre fakulty UPJŠ výhodný a narúša obsahovú náplň výučby semestra. Vďaka skúsenostiam, vhodným technickým a pedagogickým podmienkam dokážeme operatívne reagovať na aktuálnu situáciu zavedením dištančnej výučby," dodalo vedenie univerzity.

Tlačová hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Renáta Chosraviová pre TASR potvrdila, že nový akademický rok otvoria 21. septembra. "Budeme sledovať situáciu a využívať prezenčnú aj dištančnú metódu vzdelávania," dodala.

Gröhling v utorok (18. 8.) povedal, že rezort školstva navrhuje, aby sa začiatok zimného semestra 2020/2021 na univerzitách posunul na 28. septembra. Verí, že väčšina vysokých škôl tak aj urobí.