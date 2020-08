Záhadné zmiznutie mamičky, vystrašený ujo ju našiel po 2 týždňoch: Ten pohľad by zlomil aj tvrdého chlapa

Nad smrťou trojnásobnej mamičky visí mnoho otáznikov. V deň keď zmizla zavolala svojim rodičom a bola veľmi dezorientovaná.

Zmiznutie Marilane Carter († 36) nahlásila rodina pred vyše dvomi týždňami. Cestovala z Alamaby do Kansasu, aby sa liečila z úzkostných stavov a navštívila rodinu. Večer (3. augusta) zavolala rodičom a poriadne ich vydesila. Ako píše portál Mirror, povedala im, že sa neustále stráca.

Pastorovu manželku videli naposledy v hoteli, deň pred divným telefonátom. Vystrašený ujo sa rozhodol prehľadať oblasť, v ktorej bol naposledy vysledovaný jej telefón. Pátranie skončilo objavom, ktorý ho bude mátať do konca života. Všimol si kontajner, ktorý mal otvorené dvere.

Polícia zatiaľ oficiálne neidentifikovala obeť, no potvrdili, že auto aj kreditné karty patrili pastorovej manželke. Podľa dostupných informácii nepovažujú muži zákona smrť Marilane za podozrivú. Pole, na ktorom našiel strýko telo, prehľadávali aj policajti. Vedúci oddelenia šerifa Todd Grooms povedal, že ich nenapadlo pozrieť sa do kontajnerov, ktoré tam boli. "Verím, že to, čo sa stalo si spravila sama," dodal.

Pre médiá sa vyjadrila aj mama zosnulej Marlene Mesler. "Boli sme s ňou v kontakte celý čas. Počas cesty sa nám zdala zmätená a dezorientovaná. Tvrdila, že sa stále stráca," povedala zronená žena.