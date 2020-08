Študent hľadá krásku, ktorá mu dala nesprávne číslo: Čo spravil, sa vidí len v romantických filmoch

Tajomné dievča, s ktorým sa Serban spoznal v parku, mu dalo nesprávne telefónne číslo, no on sa rozhodol nevzdať sa a nájsť ju.

Študent Serban Raia strávil desať hodín písaním listov dievčaťu, o ktorom vie iba to, že sa volá Amy. Tie vyvesil na ulici, kde by malo dievča bývať, informuje The Sun.

Tretiak na univerzite v Nottinghame sa rozhodol napísať tieto listy po tom, čo si s Amy mali okamžite padnúť do oka počas ich náhodného stretnutia v parku. S dievčaťom sa pustil do rozhovoru, no rozlúčili sa skôr, ako súhlasila s rande.

Keď sa Serban vrátil domov, zistil, že číslo, ktoré mu dievča dalo, nefunguje. Je presvedčený o tom, že sa iba pomýlila, a je odhodlaný opäť sa s ňou stretnúť. Preto napísal vyše sto listov a zavesil ich ku každému domu na ulici, kde by dievča malo bývať.

"Bola si taká elegantná, originálna a sexi. Skvelo sa mi s tebou rozprávalo," napísal. "Nedovolím, aby nám táto nešťastná náhoda zabránila v ďalšom čoskorom stretnutí, preto píšem tento list."

Do odkazu napísal aj svoje telefónne číslo. Na to sa mu začali ozývať rôzni ľudia, aby ho podporili a dodali mu odvahu. "Veľa šťastia s hľadaním Amy, myslím si, že to bolo odvážne. Rozveselilo ma to," napísal mu niekto. Ďalší ľudia sú zvedaví na pokračovanie príbehu a vypytujú sa ho, či sa mu Amy ozvala.

Takmer celý život čakal na to, kým vyjde s pravdou von: Priznanie deduška valcuje internet

Hoci sa mu na rukách vytvorili mozole z písania listov a jeho láska zatiaľ na list neodpovedala, Serban ostáva optimistom. "Možno to nevyšlo tak, akoby som si prial. No aspoň viem, akým mužom som, a je z toho tiež skvelý príbeh. Vzhľadom na to, že sme sa tak dobre bavili, som sa jej rozhodol dôverovať a nepredpokladať, že by sa so mnou už nechcela baviť," hovorí študent psychológie a kognitívnej neurovedy.