Nepodliehal panike! Herec František Kovár sa spoločne s manželkou Danielou počas prvej vlny pandémie šíriaceho koronavírusu správal skutočne zodpovedne, no panike nepodliehal. So svojou polovičkou trávili čas v karanténe a nakoľko patria k najzranitelnejším skupinám, snažili sa dodržiavať všetky nariadenia. Práve to bol dôvod, prečo sa tento rok nevybrali ani nikam na dovolenku a ostali doma. Napriek tomu obľúbený herec na Slovensko nedá dopustiť. Jeho slová hovoria za všetko.