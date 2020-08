Vyjadril sa aj k Messimu: Nový tréner chce obnoviť prestíž Barcelony zmenami

Holanďan Ronald Koeman (57) je hrdý a šťastný, že sa stal novým trénerom španielskeho futbalového tímu FC Barcelona.

V stredu absolvoval na novom poste svoju prvú tlačovú konferenciu. Koeman sa vrátil do klubu, v ktorom pôsobil ako hráč. "Veríme v neho, pretože ho poznáme veľmi dobre. Vieme ako myslí, hral v tíme snov pod vedením Johana Cruyffa. Pozná Barcelonu a jej spôsob myslenia," uviedol prezident klubu Josep Bartomeu.

Päťdesiatsedemročný Holanďan už v Barcelone pôsobil aj ako asistent holandského trénera Louisa van Gaala koncom 90. rokov. "Som Holanďan a vždy sa nám páčili tímy, ktoré držia loptu. V tomto klube boli vždy dobré vzťahy s Holandskom," citovala Koemana agentúra AP.

Koeman prevzal mužstvo päť dní po trpkej prehre vo štvrťfinále Ligy majstrov s Bayernom Mníchov 2:8. Nahradil Quiqueho Setiena, ktorý bol pri kormidle len 25 zápasov po prevzatí funkcie od Ernesta Valverdeho v januári. "Budeme musieť zmeniť niekoľko vecí. Aby sme obnovili našu prestíž, musíme tvrdo pracovať. Stále sme najväčší klub na svete," povedal nový tréner Barcy.

Vyjadril sa aj k možnému odchodu Lionela Messiho. Koeman dúfa, že Argentínčan bude klubu pomáhať aj ďalej:Bolo by skvelé spolupracovať s ním, pretože je to hráč, ktorý vyhráva zápasy. Chcem pracovať iba s hráčmi, ktorí tu chcú byť a chcú dať Barcelone to najlepšie."