Smrť na výlete s ockami: Posledná foto štyroch chlapcov pred obrovskou tragédiou na Liptove

Stačil okamih nepozornosti, mokrá vozovka, šmyk a zrážke sa už nedalo zabrániť.

Životy v rodinách zo Stropkova po včerajšku už nikdy nebudú ako predtým... Deväťčlenná posádka bieleho minivanu, v ktorom bolo 5 detí, išla smerom na Liptovský Trnovec. Šmyk v zákrute a následná zrážka s protiidúcim vozidlom mali fatálne následky. Štyria malí chlapci († 11, † 11, † 10, † 6) už nikdy neobjímu svojich rodičov a nezahrajú sa s kamarátmi. Zomreli na mieste nehody. Pri vynášaní ich mŕtvych telíčok hasiči plakali. Slzám sa neubránili ani policajti a zdravotníci. Nehodu neprežil ani spolujazdec vodiča Mariána († 43) v aute, v ktorom sa viezli. Výlet detí s oteckami sa skončil strašnou tragédiou.

„Na miesto nehody išla celá zmena určená na dopravné nehody. Bohužiaľ, u niektorých už pomoc nebola možná. Na mieste už bola aj jedna sanitka a postupne prichádzali ďalšie. Bol to veľmi ťažký zásah,“ prezradila podrobnosti so slzami v očiach riaditeľka mikulášskych hasičov Eva Krajčiová. Pohľad na nehybné detské telíčka, ktorým už nebolo pomoci, zamával aj týmito tvrdými chlapmi. Pri zásahu sa im tlačili slzy do očí...

Mal to byť úžasný výlet

Rodiny zo Stropkova si výlet na Liptov plánovali niekoľko týždňov vopred, keď hľadali vhodnú chatu na ubytovanie pre 12 ľudí. Tú nakoniec našli v Liptovskej Sielnici. Počasie im síce prvé dva dni veľmi nevychádzalo, ale aj tak sa deti z prázdninového výletu spolu s dospelákmi nesmierne tešili. Svedčia o tom aj fotky, ktoré si neustále robili. Na ihrisku, pri jazere, pri raňajkách či obede. Z každého záberu je cítiť, že išlo o vydarenú pánsku jazdu. Osudnou sa im stala cesta na Oravu...

„Ide sa na výlet,“ napísali v stredu nadšene na sociálnej sieti a vyrazili. Ich púť, bohužiaľ, netrvala dlho. Po šmyku pri obci Liptovský Trnovec sa zrazili s ďalším vozidlom a následky boli tragické. Už podvečer sa na sociálnych sieťach šírili kondolencie. Príbuzní a blízki nesmierne žialia za úžasnými deťmi a Mariánom († 43), ktorí zomreli na mieste nehody.

Marián bol vodičom z povolania. V osudnej chvíli však sedel na mieste spolujazdca. „Dnes nás navždy opustil náš kolega, priateľ a môj bratranec Neupauer Marián a jeho 6-ročný synovec... Je mi to veľmi ľúto... Prosím, dávajte na seba pozor. Chlapci... Dávajte na nás pozor tam zhora... Majo... Budeš mi chýbať...“ vyznal sa včera na sociálnej sieti Pavol.

Biela dodávka, v ktorej sa viezli zrejme dve rodiny s 5 deťmi, ktoré pochádzali zo Stropkova, smerovala do Liptovského Trnovca. Podľa našich informácií išli práve z chaty z okolia Liptovských Matiašoviec. Asi pol kilometra pred dedinou je však zradná zákruta, ktorá v kombinácii so zlým počasím a stavom vozovky spôsobila, že auto dostalo šmyk a bočnou stranou sa zrazilo s protiidúcou nemeckou dodávkou. „Vyšetrovanie dopravnej nehody prevzal vyšetrovateľ, na miesto bol prizvaný znalec z odboru dopravy,“ uviedla o nehode žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Baloghová.

Znalec o príčinách

Tento úsek cesty považuje za nevyspytateľný aj starosta obce Karol Maťko. „Je to asi 500 metrov za dedinou, je tam zákruta, a keď do nej vchádzate nevidíte ďalej. Ak idete rýchlejšie a je napršané, tak vás môže vyniesť do protismeru,“ prezradil starosta. Na mieste havárie sa objavil aj znalec z odboru dopravy. Pre Nový Čas uviedol, že to bol, bohužiaľ, bočný náraz a auto je na to najzraniteľnejšie.

„Ak by sa zrazili čelne, určite by to nebola taká tragická bilancia. Aj bezpečnostné pásy sú dimenzované na čelný náraz,“ skonštatoval odborník s tým, že asfalt na tejto ceste je zmesou kamienkov a asfaltu. Kamienky sa časom tak obrúsili, že pri daždi sú klzké ako ľad. „Auto sa začne na takom klzkom povrchu veľmi ľahko šmýkať,“ uzavrel.