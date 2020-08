Koleduje si doma o problém? Podľa talianskych médií má Zlatan blízko k sexi moderátorke!

Koleduje si doma o problém? Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič (38) má podľa talianskych médií veľmi blízko k sexi športovej moderátorke Dilette Leotte (29).

Dvojica spolu ešte v júli natáčala reklamu, v ktorej predstavili novú aplikáciu na cvičenie. Pracovné stretnutia však podľa viacerých talianskych novín povýšili aj na tie osobné.Ako uvádza web The Sun, krásna moderátorka tu totiž oslavuje svoje 29. narodeniny.

Jej hovorca však akékoľvek špekulácie o zblížení dvojice popiera. "Okrem pracovnej spolupráce medzi nimi neexistuje žiaden vzťah," komentoval. Ak by však talianske médiá mali pravdu, Ibrahimovič by si doma zavaril na poriadny problém. So svojou manželkou Helenou (49) je totiž už 18 rokov a spolu vychovávajú synov Maximiliana (13) a Vincenta (12).