Šišková oslavovala v Chorvátsku: Bolestivý úraz, herečka skončila v nemocnici

Musí jej teraz stačiť len jedna! Herečka Anka Šišková si pred mesiacom užívala dovolenku v Chorvátsku, kde ju prekvapili aj jej milované dcéry Dorota (37) a Tereza (32).

Ich slávna mama totiž oslavovala 60. narodeniny pri mori. Len málokto však tušil, že o pár dní nato sa Šiškovej stal nepríjemný a poriadne bolestivý úraz.

Šiškovej dovolenka nebola rozhodne bezproblémová. „Bola som v Chorvátsku a chcela som si odtrhnúť figu. Bola tam taká kamenistá pôda a vysušená zem. Ja som z takého kameňa preskočila na briežok. Samozrejme bolo to úplne vysušené, noha sa mi šmykla, a aby som nespadla na chrbát, tak som si tam dala ruku a v zápästí som si ju zlomila,“ priznala Novému Času herečka, ktorá musela okamžite navštíviť chorvátsku nemocnicu.

„Šesť týždňov sadra. Ešte mi to tam aj naprávali, pretože tá kosť bola trošku vedľa. Naťahovali mi to bez umŕtvenia, trošku som si vytrpela,“ povedala Anka, ktorá má odmalička smolu a má už za sebou mnoho zlomenín. Zlomila si už niekoľko prstov na nohách aj rukách, ale pri tom sa to neskončilo. Neskôr to pokračovalo zlomenou rukou, nosom, ale aj nohou. „Je to katastrofa, nikdy by som nepovedala, že tak potrebujem ľavú ruku. Ani chlieb neviem odkrojiť,“ zasmiala sa.