Bojnická zoo privítala 24-miliónteho návštevníka: Zuzana dostala darček, ktorý jej budete závidieť

Návštevníci na najstaršiu slovenskú zoo nezanevreli.

Aj napriek mimoriadne nešťastnému začiatku tohto roka, keď najstaršia zoo čelila svojmu historicky prvému zatvoreniu vo svojej 65-ročnej histórii kvôli zúriacej vtáčej chrípke a neskôr aj pre opatrenie kvôli pandémii koronavírusu, sa teší veľkej obľube. V týchto dňoch privítali neuveriteľného 24-miliónteho návštevníka! Sezónu ako zo zlého sna má za sebou bojnická zoo, ktorá tento rok oslávi 65. výročie od svojho vzniku.

Najskôr vtáčia chrípka vyhubila desiatky vtákov a musela byť pre návštevníkov týždne uzavretá, neskôr jej brány zatvorila celosvetová pandémia ochorenia COVID-19. O to väčšie bolo prekvapenie, keď sa v najstaršej slovenskej zoo podarilo dosiahnuť ďalší míľnik. Brány zoo prekročila 24-miliónta návštevníčka!prezradila Andrea Klasová z bojnickej zoo.

Rekordná návštevníčka Zuzana z obce Liesek (okr. Tvrdošín) neskrývala svoje dojatie. Ako sama prezradila, nie je častým návštevníkom, naposledy bola v zoo pred viac ako desiatimi rokmi. O to viac ju radostná správa potešila, ako aj to, že zoo za tie roky prešla parádnymi zmenami. Okrem pozornosti v podobe darčekového koša ju čakal aj vstup do miest, kam sa bežní návštevníci nedostanú - do zázemia.